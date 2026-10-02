Ninh Bình phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. (Ảnh Đức Lam)

Chín tháng năm 2026, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng thời nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổ chức bộ máy sau sắp xếp cơ bản ổn định; việc phân định nhiệm vụ, bố trí cán bộ, giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp từng bước đi vào nền nếp. Phương thức lãnh đạo, quản lý cán bộ tiếp tục được đổi mới theo hướng gắn nhiệm vụ với sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm thực hiện; các cơ quan của tỉnh tăng cường làm việc với cơ sở để tháo gỡ vướng mắc.

Quang cảnh các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh Đức Lam)

Công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đồng bộ. Công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên được quan tâm. Trong 9 tháng đầu năm, tỉnh kết nạp 5.564 đảng viên mới, đạt 76,3% kế hoạch năm.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà phát triển ở một số ngành, lĩnh vực, GRDP tăng 11,31%, xếp thứ 5 trong cả nước. Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, du lịch đạt kết quả tích cực; số doanh nghiệp thành lập mới tăng.

Giáo dục, y tế, văn hóa và các chính sách an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Tỉnh tập trung rà soát các dự án tồn đọng, tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai và tài sản công; triển khai các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Quang cảnh thảo luận tại Tổ số 2. (Ảnh Đức Lam)

Trong chương trình làm việc, các đại biểu chia tổ thảo luận, tập trung đánh giá kết quả công tác quý III và 9 tháng đầu năm; phân tích những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Qua tổng hợp các ý kiến thảo luận, các đại biểu đề nghị tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành và cơ sở, tập trung xử lý những vấn đề cụ thể, xác định rõ đầu mối, trách nhiệm và thời hạn giải quyết, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành nhiệm vụ quý IV và các mục tiêu năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhìn nhận đầy đủ, thẳng thắn, thực chất, không né tránh, không bằng lòng với kết quả đạt được; tập trung cao nhất cho quý IV, tạo chuyển biến rõ nét trên những lĩnh vực còn yếu, còn chậm.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, những hạn chế, tồn tại được chỉ ra trong 9 tháng, phải được khắc phục ngay trong quý IV, không để kéo dài sang năm 2027. Do đó, nhiệm vụ quý IV năm 2026 rất nặng nề, nhưng cũng là thời điểm thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sâu sát, quyết liệt; không chủ quan, không né tránh, không đùn đẩy, không chờ đợi. Việc đã rõ phải làm ngay; việc còn vướng phải tập trung tháo gỡ; việc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất; việc đã giao phải có người chịu trách nhiệm và có kết quả cụ thể.

Tập trung cao nhất hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; tạo chuyển biến rõ nét về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, xử lý dự án tồn đọng; nâng cao chất lượng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu; tạo chuyển biến thực chất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chăm lo tốt đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và ổn định địa bàn.

Mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải biến quyết tâm thành kết quả cụ thể trong thực tiễn; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.