Ninh Bình: Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 11% năm 2026

Ngày 29/9, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2026, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý III, 9 tháng năm 2026; công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong 9 tháng năm 2026, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, Ninh Bình đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng ước tăng 25% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,4%. Hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu và du lịch tiếp tục phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước đạt gần 239.700 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 28,1 tỷ USD, tăng 50%.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi toàn tỉnh ước đón gần 21 triệu lượt khách, tăng 25,5%; doanh thu du lịch đạt gần 22.000 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi toàn tỉnh Ninh Bình ước đón gần 21 triệu lượt khách trong 9 tháng.

Cũng trong 9 tháng, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt trên 125.100 tỷ đồng, tăng 5%. Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đến hết tháng 9 ước đạt gần 12.830 tỷ đồng, bằng 36,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chưa bao gồm hoàn thuế giá trị gia tăng, ước đạt trên 45.000 tỷ đồng.

Hoạt động doanh nghiệp và thu hút đầu tư tiếp tục có chuyển biến. Toàn tỉnh có 3.909 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký trên 41.000 tỷ đồng; 1.033 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Ninh Bình cấp mới 124 dự án đầu tư, gồm 38 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 494 triệu USD và 86 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký trên 12.300 tỷ đồng.

Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định. Tổng sản lượng thủy sản 9 tháng đạt trên 245.000 tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, quản lý đê điều, thủy lợi và chống khai thác IUU tiếp tục được triển khai. Chương trình OCOP được quan tâm, với 1.001 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng; đời sống Nhân dân được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại phiên họp, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tập trung phân tích kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cho quý IV.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cơ bản thống nhất với báo cáo và các ý kiến tại phiên họp. Theo ông Bình, 9 tháng năm 2026, trong điều kiện phải triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ mới, khó, khối lượng công việc lớn, tỉnh đã nỗ lực tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, nhiều lĩnh vực chuyển biến rõ nét, văn hóa - xã hội được quan tâm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Báo Ninh Bình

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng lưu ý tiến độ một số nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là thu tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, triển khai một số dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Đây là những nhiệm vụ cần tập trung xử lý trong thời gian còn lại của năm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; chủ động rà soát tiến độ, nhận diện rõ những chỉ tiêu còn thấp, công việc còn chậm để có giải pháp cụ thể, quyết liệt ngay từ đầu quý IV.

Trọng tâm là giữ vững đà tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 11%; triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công.

Những khó khăn, vướng mắc phát sinh phải được tổng hợp, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện nội dung trình HĐND tỉnh; chủ động tham mưu điều hành thu, chi ngân sách; rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, xây dựng kế hoạch năm 2027 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Cùng với đó, tỉnh tập trung đẩy nhanh các chương trình mục tiêu quốc gia; xử lý các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư; hoàn thiện các quy hoạch, tạo cơ sở triển khai nhiệm vụ đầu tư, phát triển trong thời gian tới.