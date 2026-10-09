UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 331/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% TTHC đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Ninh Bình phấn đấu 100% thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Kế hoạch lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, hướng tới tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch.

Người dân, doanh nghiệp sẽ không phải cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành hoặc đã được số hóa. Cơ quan tiếp nhận số hóa toàn bộ hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC ngay từ khâu tiếp nhận để lưu trữ và tái sử dụng dữ liệu.

Với doanh nghiệp, đến năm 2027, 100% thông tin, giấy tờ liên quan đến sản xuất, kinh doanh chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước; 100% chế độ báo cáo đủ điều kiện thực hiện điện tử.

Thủ tục hành chính sẽ không phụ thuộc vào địa giới hành chính, giúp người dân thuận lợi lựa chọn nơi nộp hồ sơ phù hợp với nơi cư trú, sinh sống, học tập, làm việc. Cùng với dịch vụ công trực tuyến toàn trình, các TTHC đủ điều kiện được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Lực lượng thanh niên, Tổ Công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tài khoản định danh điện tử VNeID.

Công an tỉnh chủ trì nghiên cứu, đề xuất kế hoạch triển khai mạng lưới Kiosk dịch vụ công thông minh tại khu vực công cộng, trung tâm hành chính. Đề xuất dựa trên kết quả thí điểm mô hình Kiosk hành chính công thông minh. Từng cơ quan, địa phương niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền tại Bộ phận Một cửa và trên môi trường điện tử.

Ở khâu quản lý, tỉnh không để phát sinh thêm TTHC, điều kiện kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không cần thiết. Mốc đối chiếu là kết quả phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa tại 11 Nghị quyết của Chính phủ thực hiện Kết luận số 18-KL/TW. Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Cách rà soát, đơn giản hóa TTHC chuyển sang dựa trên dữ liệu và quản lý theo vòng đời sự kiện của người dân, doanh nghiệp; khâu kiểm soát TTHC diễn ra hoàn toàn trên môi trường số, theo nguyên tắc "người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần".

Đến năm 2027, 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện trên môi trường điện tử. Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên nâng cấp hạ tầng, kỹ thuật an toàn thông tin để các Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung vận hành thông suốt.

Đến năm 2030, 100% dịch vụ công thiết yếu tiếp nhận không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công. Toàn bộ dịch vụ công được cung cấp chủ động khi bảo đảm điều kiện về dữ liệu và hạ tầng số.

Tỉnh phấn đấu chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trong giải quyết TTHC đạt tối thiểu 95%. Mọi phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính được tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả đúng thời hạn.