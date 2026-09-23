Ninh Bình: Nước sông Hoàng Long rút, người dân hối hả dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống

Nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Phạm Quốc Chính, Chủ tịch UBND xã Gia Viễn cho biết, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến mực nước sông Hoàng Long dâng cao, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân tại nhiều khu vực.

Nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó.

Hiện mực nước đang rút, địa phương huy động các lực lượng phối hợp với người dân khẩn trương khắc phục hậu quả. Trong đó, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xử lý bùn đất, nguồn nước và phòng ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh được triển khai ngay khi nước rút.

"Chúng tôi xác định nước rút đến đâu thì tổ chức dọn dẹp đến đó, không để rác thải, bùn đất tồn đọng kéo dài, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân", ông Chính cho biết.

Lực lượng chức năng phối hợp thu gom rác thải, xử lý bùn đất và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng.

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng trong ngày 23/9 cho thấy, tại nhiều khu vực nước đã rút, người dân khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, đường làng, ngõ xóm. Lực lượng chức năng phối hợp thu gom rác thải, xử lý bùn đất và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tại những khu vực từng bị ngập sâu, công tác vệ sinh được triển khai theo từng khu vực, ưu tiên các công trình thiết yếu, khu dân cư và những nơi có đông người. Các vật dụng, rác thải bị nước cuốn theo được thu gom, đưa ra khỏi khu vực dân cư để xử lý.

Tại nhiều khu vực nước đã rút, người dân khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, đường làng, ngõ xóm.

Đối với hạ tầng giao thông, ông Phạm Quốc Chính cho biết, các tuyến đường trên địa bàn cơ bản không bị ảnh hưởng do ngập nước. Tuy nhiên, địa phương vẫn tổ chức rà soát, kiểm tra những khu vực từng bị ngập để kịp thời phát hiện nguy cơ hư hỏng, xuống cấp, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Khẩn trương vệ sinh trường học, khu dân cư

Theo ông Chính, trường học bị ảnh hưởng cũng được ưu tiên khắc phục. Chính quyền phối hợp với cán bộ, giáo viên và người dân vệ sinh phòng học, sân trường, khuôn viên, xử lý bùn đất, rác thải, chuẩn bị điều kiện an toàn để học sinh trở lại học tập.

Bà Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Viễn cho biết, nhà trường có 1.546 học sinh; trong đó, Phân hiệu 2 tại Kênh Gà có 250 học sinh chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đợt ngập.

Nước trong sân trường đã rút hết, nhưng khu vực ngoài cổng vẫn còn ngập nên học sinh chưa thể trở lại lớp.

Thực hiện phương châm "nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó", 83 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lao động hợp đồng của trường đã tổ chức nhiều đợt vệ sinh, khắc phục hậu quả.

Ghi nhận của PV sáng cùng ngày, nước trong sân trường đã rút hết, tuy nhiên khu vực ngoài cổng vẫn còn ngập nên học sinh chưa thể trở lại lớp.

83 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lao động hợp đồng của trường đã tổ chức nhiều đợt vệ sinh, khắc phục hậu quả.

Những ngày qua, cán bộ, giáo viên nhà trường đã tổ chức 4 đợt vệ sinh, tập trung từ tầng 1 khu nhà 3 tầng, nơi từng bị ngập khoảng 60cm, đến khu nhà 2 tầng, nhà vệ sinh, sân khấu và sân trường.

Sau khi nước rút hoàn toàn, nhà trường dự kiến phun hóa chất tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực. Lực lượng chức năng, Hội Phụ nữ xã cũng sẽ hỗ trợ vệ sinh khu vực ngoài cổng, góp phần sớm bảo đảm điều kiện an toàn để học sinh trở lại trường.

Lực lượng chức năng, Hội Phụ nữ xã cũng sẽ hỗ trợ vệ sinh khu vực ngoài cổng, góp phần sớm bảo đảm điều kiện an toàn để học sinh trở lại trường.

Tại thôn Kênh Gà, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng do nước sông Hoàng Long dâng cao, công tác khắc phục đang được người dân khẩn trương triển khai.

Ông Trần Văn Sơn, Bí thư kiêm Trưởng thôn Kênh Gà cho biết, thôn có 649 hộ với khoảng 2.500 nhân khẩu, bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Một số vị trí nước ngập sâu hơn 2m, khu vực thấp ngập khoảng 1,5m, ảnh hưởng đến sinh hoạt và tài sản của người dân.

Những ngày qua, cán bộ, giáo viên nhà trường đã tổ chức 4 đợt vệ sinh, tập trung từ tầng 1 khu nhà 3 tầng.

Khi nước dâng, người dân chủ động kê cao tài sản, di chuyển người và vật nuôi đến nơi an toàn. Khi nước rút, các hộ dân nhanh chóng vệ sinh nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, với tổng chiều dài hơn 3km.

Theo ông Sơn, việc khắc phục được thực hiện với sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng chức năng và người dân. Nước rút đến đâu, các hộ dân dọn dẹp đến đó; lực lượng chức năng hỗ trợ xử lý môi trường, tiêu độc, khử trùng tại những khu vực bị ngập.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại nhiều tuyến đường và khu dân cư, người dân tranh thủ thời gian nước rút để thu gom rác, bùn đất, vệ sinh nhà cửa và khơi thông những vị trí bị đất, rác cản trở. Các trường học tiếp tục được ưu tiên làm sạch, khử khuẩn nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm, dịch bệnh.

Khẩn trương vệ sinh trường học, khu dân cư sau ngập.

Trong những ngày tới, xã Gia Viễn tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước sông Hoàng Long, huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với người dân đẩy nhanh công tác vệ sinh môi trường, khôi phục sinh hoạt tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Việc thu dọn bùn đất, rác thải, tiêu độc, khử trùng sau ngập được triển khai đồng bộ nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường và nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục rà soát hạ tầng giao thông, trường học và các công trình thiết yếu, từng bước đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Tiến Anh