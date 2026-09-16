Ninh Bình: Nỗ lực hoàn thiện các điều kiện hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Rà soát tiêu chí, đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình cho biết, Sở được giao chủ trì, đôn đốc các xã, phường rà soát, đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn phân loại đô thị; đồng thời hướng dẫn các địa phương dự kiến thành lập phường vào năm 2027 hoàn thiện các điều kiện theo đúng lộ trình.

Ninh Bình hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương năm 2030.

Theo ông Lượng, việc rà soát, đánh giá các tiêu chí đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, qua đó từng bước hoàn thiện các điều kiện để Ninh Bình đạt tiêu chí đô thị loại I, hướng tới xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 21/4/2026, tỉnh xác định xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là nhiệm vụ có tính chiến lược, gắn với xây dựng không gian đô thị hiện đại, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, đồng thời phát huy các giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc địa phương.

Mục tiêu xuyên suốt là lấy con người làm trung tâm, nâng cao chất lượng sống, khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, hướng tới xây dựng Ninh Bình trở thành đô thị có bản sắc, mang đặc trưng "Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo".

Theo lộ trình, đến năm 2028, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh phấn đấu đạt từ 45%; đến năm 2030 đạt 60,1%. Đồng thời, tỉnh phấn đấu có ít nhất 50% số phường hiện tại được nâng cấp đạt tiêu chuẩn đô thị loại II.

Để bảo đảm tiến độ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Trong tháng 9 và tháng 10/2026, khẩn trương hoàn thiện các chương trình, đề án liên quan đến hạ tầng thông minh; trong quý IV/2026, trình thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chung.

Rà soát tiêu chí, đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch.

Ngày 12/9, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Công văn số 6527/UBND-VP04 đôn đốc, thúc đẩy tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển đô thị theo Kế hoạch số 131/KH-UBND.

Cùng với Sở Xây dựng, Sở Tài chính được giao rà soát, tham mưu bố trí nguồn kinh phí kịp thời phục vụ công tác lập các quy hoạch hạ tầng, tạo cơ sở triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển đô thị trong thời gian tới.

Phát triển hệ thống giao thông, chỉnh trang đô thị

Cùng với công tác quy hoạch, phát triển hệ thống giao thông được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều dự án giao thông trọng điểm đang được tỉnh tập trung triển khai, trong đó có tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, các tuyến đường kết nối khu vực phía Nam với cao tốc, cùng nhiều dự án đường đô thị, đường vành đai và các tuyến kết nối liên vùng.

Nhiều dự án giao thông trọng điểm đang được tỉnh tập trung triển khai, trong đó có tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng.

Việc hoàn thiện mạng lưới giao thông được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian phát triển, giảm áp lực cho khu vực trung tâm, tăng khả năng kết nối giữa các đô thị, xã, phường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đây cũng là cơ sở từng bước hình thành hệ thống đô thị đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển Ninh Bình theo định hướng thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo ông Phạm Hồng Thái, Chủ tịch UBND phường Nam Định, công tác chỉnh trang đô thị trong năm 2026 và 2027 tập trung nâng cao chất lượng không gian, diện mạo đô thị và điều kiện sống của người dân.

Chỉnh trang đô thị không chỉ nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng, cảnh quan mà còn góp phần hoàn thiện các tiêu chí đô thị, tạo nền tảng để địa phương đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Chỉnh trang đô thị không chỉ nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng, cảnh quan mà còn góp phần hoàn thiện các tiêu chí đô thị.

Việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tiêu chí, quy hoạch, chương trình, đề án và chỉnh trang đô thị đang được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong lộ trình xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Với việc tập trung nguồn lực cho hạ tầng giao thông, quy hoạch và nâng cao chất lượng đô thị, Ninh Bình hướng tới hình thành không gian phát triển đồng bộ, hiện đại, có bản sắc; từng bước hoàn thiện các điều kiện, tiêu chí theo mục tiêu đề ra đến năm 2030.