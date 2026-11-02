Ninh Bình: Nỗ lực gìn giữ những ngôi nhà cổ ở Nha Xá

Nhiều ngôi nhà cổ ở Nha Xá, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình, được xây dựng từ gần một thế kỷ trước vẫn còn giữ được khá nguyên vẹn kiến trúc ban đầu. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Nhiều ngôi nhà cổ ở Nha Xá, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình, được xây dựng từ gần một thế kỷ trước vẫn còn giữ được khá nguyên vẹn kiến trúc ban đầu. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Những ngôi nhà cổ ở Nha Xá, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình, được hình thành trong giai đoạn nghề dệt phát triển hưng thịnh, khoảng những năm 1920 - 1940. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Nhiều ngôi nhà cổ ở Nha Xá, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình được xây dựng từ gần một thế kỷ trước vẫn còn giữ được khá nguyên vẹn kiến trúc ban đầu. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Bảo tồn nhà cổ ở Nha Xá, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình không đơn thuần là giữ gìn tài sản của gia đình mà còn là gìn giữ nét đẹp lịch sử, văn hóa quê hương cho các thế hệ mai sau. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Nhiều ngôi nhà cổ ở Nha Xá, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình, được xây dựng từ gần một thế kỷ trước vẫn còn giữ được khá nguyên vẹn kiến trúc ban đầu. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Bảo tồn nhà cổ ở Nha Xá, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình, không đơn thuần là giữ gìn tài sản của gia đình mà còn là gìn giữ nét đẹp lịch sử, văn hóa quê hương cho các thế hệ mai sau. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Bản thiết kế một trong những ngôi nhà cổ ở Nha Xá, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình, do kiến trúc sư người Pháp vẽ năm 1930. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)