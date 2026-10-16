Ninh Bình: Nhiều hoạt động kỷ niệm 10 năm Di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ

Lễ kỷ niệm 10 năm Di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được tổ chức tại Quần thể di tích Phủ Dầy, xã Vụ Bản

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có Tờ trình số 391/TTr-UBND xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm Di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO ghi danh (2016-2026).

Trong đó, trọng tâm là Lễ kỷ niệm 10 năm Di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được tổ chức vào 20h ngày 1.12.2026 tại Quần thể di tích Phủ Dầy, xã Vụ Bản.

Lễ kỷ niệm 10 năm Di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt còn có nhiều hoạt động đặc sắc như: Trưng bày, triển lãm, Hội thảo khoa học...

Lễ kỷ niệm 10 năm Di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt còn có nhiều hoạt động đặc sắc đáng chú ý như: Tổ chức trưng bày, triển lãm Di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ - Hành trình bảo tồn và lan toả.

Cùng với đó là tổ chức hoạt động thực hành di sản tại một số cơ sở thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội thảo khoa học về bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Phủ Dầy gắn với Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ…