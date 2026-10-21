Ninh Bình: Nhiều hoạt động đặc sắc chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Ninh Bình tổ chức đa dạng các hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam

Theo Kế hoạch số 357/KH-UBND ngày 16.10 của UBND tỉnh Ninh Bình, các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) sẽ tạo thành chuỗi hoạt động văn hóa - chính trị sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

Mỗi người dân được trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, cùng nhau gìn giữ, trao truyền, làm giàu thêm giá trị tốt đẹp của văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.

Đồng thời, các hoạt động góp phần tạo dấu ấn về lần tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên trên địa bàn toàn quốc nói chung, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nói riêng, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia, nâng cao vị thế và sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và vùng đất Ninh Bình.

Cùng với đó, các hoạt động hướng tới việc tôn vinh các giá trị, di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Qua đó, lan tỏa mạnh mẽ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch trong Tuần Văn hoá đại đoàn kết dân tộc ở Ninh Bình sẽ được diễn ra đồng loạt trên các xã, phường

Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc ở Ninh Bình sẽ được diễn ra đồng loạt trên các xã, phường, cũng như tại các địa điểm khác trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, nổi bật là Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc, diễn ra vào ngày 14.11 tại Công viên Văn hóa Sun Urban City (phường Hà Nam).

Chương trình biểu diễn văn hóa Haenyeo Jeju dự kiến diễn ra vào ngày 30.10 tại Nhà hát Phạm Thị Trân (phường Hoa Lư). Ngoài ra, tỉnh tổ chức Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu Ninh Bình năm 2026.

Tại nhiều địa phương, các câu lạc bộ hát chèo, hát xẩm đã hăng say tập luyện cho Ngày Văn hoá Việt Nam

Về thể thao, các hoạt động gồm giải “Pickleball Junio Ninh Bình Open 2026”; giải chạy “Tràng An Marathon năm 2026”; giải chạy “YIC Phủ Lý Green Race 2026”.

Các địa phương tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, tạo thành chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc phù hợp với đặc điểm, điều kiện từng xã, phường. Riêng tối ngày 24.11, tại phường Hoa Lư sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật “Văn hóa Việt Nam - Hội tụ và lan tỏa”.

Các di tích lịch sử - văn hoá, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ có chương trình miễn phí vé hoặc giảm giá, kèm nhiều ưu đãi cho du khách để chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam

Cùng với các hoạt động trên, Ninh Bình sẽ tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh năm 2026; trưng bày chuyên đề cổ vật, tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật; triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Ninh Bình - Tuyệt sắc miền di sản”.

Các hoạt động chiếu phim, trưng bày và phục vụ sách, báo, xếp mô hình sách nghệ thuật chào mừng Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc cũng được triển khai, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc, tỉnh đồng thời tổ chức các hoạt động giáo dục, trải nghiệm dành cho học sinh, sinh viên; giới thiệu, quảng bá và kích cầu du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn, tạo thêm cơ hội để du khách khám phá di sản, văn hóa và con người Ninh Bình.