Ninh Bình: Nhiều giải pháp đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Năm 2026, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình đã kịp thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, bước đầu tạo được sức lan tỏa sâu rộng, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân; nhiều nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, đạt hiệu quả thiết thực.

Nổi bật là: Triển khai thực hiện công tác lấy mẫu hơn 7.806 hài cốt liệt sĩ; triển khai cho Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các xã, phường khảo sát, xác minh thông tin về liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn và các phần mộ do người dân phát hiện, nghi là mộ liệt sĩ. Phối hợp với các đơn vị Quân đội từng tham gia chiến đấu trên địa bàn và các địa phương có liên quan, tiến hành xác minh thông tin về hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ, bảo đảm chặt chẽ, khoa học. Tổ chức 8 cuộc hội thảo cấp tỉnh và hội nghị cấp xã để kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình chủ trì hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Ninh Bình đã phối hợp triển khai các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tăng cường rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Qua thực hiện giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tổ chức xác minh, tìm kiếm, quy tập được 21 hài cốt liệt sĩ tại Tổ dân phố Liên Sơn, phường Lý Thường Kiệt và khu vực chân núi Chùa Ông, phường Nguyễn Úy, vượt chỉ tiêu Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 giao.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; thu thập, bổ sung thông tin phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đồng thời, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các thành viên ban chỉ đạo các cấp. Chú trọng rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; khai thác, xác minh thông tin từ nhân chứng, gia đình liệt sĩ và các nguồn tư liệu lịch sử; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, các địa phương trong và ngoài tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao thưởng tặng 20 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.