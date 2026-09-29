Ninh Bình: Nhiều dự án du lịch nghìn tỉ vướng mặt bằng

Dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công viên Văn hóa Tràng An vướng 29 hộ dân thôn Ích Duệ, 24 hộ dân thôn Thượng...

Theo văn bản của UBND tỉnh Ninh Bình, 3 dự án do Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình làm Chủ đầu tư đó là: Dự án thành phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công viên Văn hóa Tràng An; Dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng Khu núi chùa Bái Đính; Dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái Tràng An.

Các dự án còn vướng mắc, chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) tại các khu vực sau: 11 hộ tại khu Con Mèo và 1 hộ tại khu Áng Mương thuộc Dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái Tràng An.

Khu vực hồ Đàm Thị (liên quan đến hạng mục thuỷ lợi đào lòng hồ Bái Đính, xây kè, cảnh quan và kết nối giao thông xung quanh); khu vực bãi đỗ xe B2 (còn một số hộ dân chưa đồng thuận phương án bồi thường và GPMB) thuộc Dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng Khu núi chùa Bái Đính.

29 hộ dân thôn Ích Duệ; 24 hộ dân thôn Thượng khu Ninh Nhất; 6 hộ dân, 4 vị trí cột điện nằm trong phạm vi thi công tuyến đường Nguyễn Bặc; 2 hộ khu núi Dụ thuộc Dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công viên Văn hóa Tràng An.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 10.9.2026, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình đã có Thông báo số 239/TB-VPUBND, trong đó nêu rõ: Đến nay, nhiều hạng mục công trình, dự án thành phần đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng, mang lại hiệu quả lớn.

Đồng thời, góp phần rất quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị đặc sắc riêng có của Di sản Tràng An; tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Ninh Bình.

Tuy nhiên, một số hạng mục còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, còn nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm.

Khu vực hồ Đàm Thị thuộc Dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng Khu núi chùa Bái Đính cũng đang vướng mặt bằng

Để kịp thời tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm giải ngân hết vốn đầu tư công đã bố trí và sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở du lịch tập trung chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục trên toàn bộ các phạm vi mặt bằng đã bàn giao.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu UBND phường Hoa Lư hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng Dự án cho Chủ đầu tư để triển khai thi công theo đúng tiến độ. Cụ thể, hoàn thành công tác GPMB đối với 24 hộ dân thôn Thượng khu Ninh Nhất trước ngày 1.10.2026.

Hoàn thành, bàn giao mặt bằng đối với 29 hộ dân thôn Ích Duệ; 6 hộ dân, 4 vị trí cột điện nằm trong phạm vi thi công tuyến đường Nguyễn Bặc; 2 hộ khu núi Dụ và các vị trí liên quan khác trước ngày 1.11.2026.

Cùng với đó, hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định Cửa Bạc trước ngày 30.11.2026 nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu bố trí tái định cư phục vụ công tác GPMB.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu UBND phường Tây Hoa Lư hoàn thành và bàn giao mặt bằng trước ngày 30.10.2026 đối với hạng mục xây dựng Trạm bơm Áng Mương, khu vực thuộc phạm vi nạo vét lòng hồ Bái Đính và khu vực xây dựng bãi đỗ xe B2.

Được biết, Dự án thành phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công viên Văn hóa Tràng An (tổng mức đầu tư trên 1.860 tỉ đồng); Dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng Khu núi chùa Bái Đính (tổng mức đầu tư trên 3.190 tỉ đồng); Dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái Tràng An (tổng mức đầu tư trên 2.570 tỉ đồng) đều do Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình làm Chủ đầu tư.