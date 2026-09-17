Ninh Bình: Nhiều điểm du lịch siết chặt an toàn, tạm dừng đón khách vì mưa lũ

Ngày 17/9, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình hoạt động, công tác đón và phục vụ khách tại một số khu, điểm du lịch trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, kiểm tra các điều kiện an toàn tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham. Ảnh: Minh Hải

Đoàn kiểm tra thực tế tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động và Khu du lịch sinh thái Thung Nham.

Tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, hoạt động đón khách tạm dừng từ ngày 17/9 cho đến khi có thông báo mới do mưa gió lớn, mực nước dâng cao. Trước đó, trong hai ngày 15 và 16/9, đơn vị quản lý đã hai lần điều chỉnh tuyến tham quan do nước trong các hang động dâng cao, ảnh hưởng đến việc di chuyển của thuyền.

Tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, tuyến tham quan bằng thuyền được điều chỉnh theo lộ trình Bến thuyền - Hang Cả - cửa Hang Hai - trở về bến thuyền, không tổ chức tham quan Hang Ba.

Trong khi đó, Khu du lịch sinh thái Thung Nham tiếp tục tạm dừng tham quan Hang Bụt, Động Tiên Cá và hang Vái Giời.

Ngoài các điểm trên, từ ngày 17/9, một số khu, điểm du lịch khác tại Ninh Bình cũng tạm dừng hoặc hạn chế hoạt động. Khu du lịch sinh thái Vân Long và Sun World Hà Nam tạm dừng đón khách; tuyến Hang Chùa - Hang Ghé - Hang Bụt tại phường Nam Hoa Lư không tổ chức tham quan.

Vườn quốc gia Cúc Phương tạm dừng hoạt động ngủ đêm trong rừng; Phố cổ Hoa Lư dừng hoạt động du ngoạn hồ Kỳ Lân.

Tại các điểm đến, đoàn công tác của Sở Du lịch đã làm việc với các đơn vị quản lý, vận hành về phương án tổ chức hoạt động trong điều kiện thời tiết bất lợi. Nội dung được tập trung vào công tác cảnh báo, hướng dẫn du khách, bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị và phương án cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh.

Khu du lịch sinh thái Tràng An sáng 17/9. Ảnh: Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

Lãnh đạo Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, mưa lũ và mực nước; thường xuyên rà soát điều kiện an toàn tại từng tuyến, điểm và loại hình dịch vụ.

Những khu vực không bảo đảm an toàn phải kịp thời tạm dừng đón khách, tuyệt đối không tổ chức tham quan tại nơi có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở hoặc đã được cơ quan chức năng cảnh báo. Các điểm đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn có thể tiếp tục phục vụ khách nhưng phải căn cứ tình hình thực tế.

Các đơn vị cần chủ động thông tin tới du khách và doanh nghiệp lữ hành về việc thay đổi lịch trình, tuyến tham quan; hướng dẫn khách lựa chọn hoạt động phù hợp, đồng thời duy trì lực lượng trực và sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, đến ngày 17/9, chưa ghi nhận sự cố liên quan đến du khách. Ngành du lịch tỉnh sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn tại các khu, điểm du lịch trong thời gian mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Du khách và doanh nghiệp lữ hành có thể liên hệ đường dây nóng 0986.990.520 để được cung cấp, xác minh thông tin liên quan đến hoạt động du lịch trên địa bàn.