Ninh Bình nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2026/2027

Ninh Bình bất ngờ để thua Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bàn thắng Công an Thành phố Hồ Chí Minh: Jason Cumming (90’+5) Đội hình thi đấu Ninh Bình: Văn Lâm, Thái Bình, Martins Romeu, Tiến Anh, Đức Chiến, Thành Trung (Ngọc Mỹ, 46’), Hoàng Đức, Lê Phát (Văn Thuận, 71’), Quốc Việt (Tài Lộc, 71’), Friday, Lucas Silva. Công an Thành phố Hồ Chí Minh: Lê Giang, Quang Hùng (Đăng Khoa, 80’), Quang Kiệt, Gia Bảo, Minh Trọng (Nhật Minh, 80’), Quốc Cường, Quốc Gia (Minh Quang, 67’), Caputa Ferreira (Yamga, 67’), Williams Minh Hoàng (Hoàng Phúc, 80’), Jason Cumming, Olaha Mạnh Đức.

Bước vào vòng đấu thứ năm, Ninh Bình đang duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 1 trận hòa, qua đó khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, việc các đối thủ cạnh tranh đã hoàn thành trận đấu ở vòng này khiến đội bóng cố đô Hoa Lư cần 1 chiến thắng để giành lại ngôi đầu.

Với lợi thế sân nhà, Ninh Bình nhanh chóng đẩy cao đội hình, chủ động kiểm soát bóng và tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cố gắng phản công.

Trong khoảng 20 phút đầu, đội chủ nhà liên tục gây sức ép, buộc các cầu thủ đội khách phải lùi sâu phòng ngự. Dù vậy, những tình huống lên bóng của Ninh Bình vẫn thiếu sự chính xác ở khâu xử lý cuối cùng.

Ở chiều ngược lại, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ động duy trì đội hình thấp, tập trung bảo vệ khu vực trước khung thành thủ môn Lê Giang và chờ đợi cơ hội phản công.

Trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội khách, Ninh Bình gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Hai đội không tìm được bàn thắng trong hiệp đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, thế trận có phần thay đổi khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ động đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Diles Arthur chưa thể tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm trước khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm.

Sau khoảng thời gian để đối phương kiểm soát bóng, Ninh Bình dần giành lại thế chủ động và tiếp tục tổ chức các đợt tấn công. Dù tạo ra một số cơ hội, các chân sút đội chủ nhà vẫn không thể đánh bại thủ môn Lê Giang cùng hàng phòng ngự thi đấu tập trung của đội khách.

Phút 84, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đưa được bóng vào lưới Ninh Bình sau pha dứt điểm của ngoại binh Yamga. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Các cầu thủ Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, cả hai đội đều thi đấu thận trọng nhằm tránh mắc sai lầm. Tưởng chừng cuộc đối đầu sẽ khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng, bước ngoặt bất ngờ xuất hiện ở phút bù giờ thứ 5.

Tận dụng cơ hội trong một tình huống tấn công, Jason Cumming thoát xuống và dứt điểm ghi bàn, đưa Công an Thành phố Hồ Chí Minh vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thắng muộn khiến Ninh Bình không còn đủ thời gian tìm kiếm bàn gỡ. Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu dành cho đội khách.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng nghẹt thở.

Thất bại này chấm dứt chuỗi 4 trận bất bại của Ninh Bình tại V.League 2026/2027. Dù có lợi thế sân nhà và tạo ra nhiều tình huống tấn công, đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm không thể tận dụng cơ hội, qua đó đánh rơi những điểm số quan trọng trong cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Trong khi đó, chiến thắng ngay trên sân Ninh Bình là kết quả đáng khích lệ đối với Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Lối chơi phòng ngự tập trung cùng khả năng tận dụng cơ hội ở thời điểm quyết định đã giúp thầy trò huấn luyện viên Diles Arthur giành trọn 3 điểm trước đối thủ đang có phong độ cao.

Một số hình ảnh của trận đấu