Ninh Bình: Người dân 'rốn lũ' Kênh Gà chủ động ứng phó với mưa lũ

Các trường học tại khu vực ngập lụt tạm thời cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Người dân thôn Kênh Gà (Ninh Bình) vẫn duy trì nhịp sống, sinh hoạt trên những chiếc thuyền lưu động trong mùa nước lũ. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Người dân thôn Kênh Gà (Ninh Bình) vẫn duy trì nhịp sống, sinh hoạt trên những chiếc thuyền lưu động trong mùa nước lũ. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Người dân thôn Kênh Gà (Ninh Bình) vẫn duy trì nhịp sống, sinh hoạt trên những chiếc thuyền lưu động trong mùa nước lũ. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Người dân thôn Kênh Gà (Ninh Bình) vẫn duy trì nhịp sống, sinh hoạt trên những chiếc thuyền lưu động trong mùa nước lũ. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Người dân thôn Kênh Gà (Ninh Bình) vẫn duy trì nhịp sống, sinh hoạt trong mùa nước lũ. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)