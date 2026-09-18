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Ninh Bình: Người dân 'rốn lũ' Kênh Gà chủ động ứng phó với mưa lũ

Trước diễn biến của mưa lũ, người dân tại "rốn lũ" Kênh Gà, Ninh Bình chủ động kê cao tài sản, bảo vệ nhà cửa và sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn, nhằm giảm thiệt hại và bảo đảm an toàn tính mạng.​

Báo VietnamPlus
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Các trường học tại khu vực ngập lụt tạm thời cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Các trường học tại khu vực ngập lụt tạm thời cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Người dân thôn Kênh Gà (Ninh Bình) vẫn duy trì nhịp sống, sinh hoạt trên những chiếc thuyền lưu động trong mùa nước lũ. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Người dân thôn Kênh Gà (Ninh Bình) vẫn duy trì nhịp sống, sinh hoạt trên những chiếc thuyền lưu động trong mùa nước lũ. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Người dân thôn Kênh Gà (Ninh Bình) vẫn duy trì nhịp sống, sinh hoạt trên những chiếc thuyền lưu động trong mùa nước lũ. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Người dân thôn Kênh Gà (Ninh Bình) vẫn duy trì nhịp sống, sinh hoạt trên những chiếc thuyền lưu động trong mùa nước lũ. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Người dân thôn Kênh Gà (Ninh Bình) vẫn duy trì nhịp sống, sinh hoạt trên những chiếc thuyền lưu động trong mùa nước lũ. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Người dân thôn Kênh Gà (Ninh Bình) vẫn duy trì nhịp sống, sinh hoạt trên những chiếc thuyền lưu động trong mùa nước lũ. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Người dân thôn Kênh Gà (Ninh Bình) vẫn duy trì nhịp sống, sinh hoạt trên những chiếc thuyền lưu động trong mùa nước lũ. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Người dân thôn Kênh Gà (Ninh Bình) vẫn duy trì nhịp sống, sinh hoạt trên những chiếc thuyền lưu động trong mùa nước lũ. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Người dân thôn Kênh Gà (Ninh Bình) vẫn duy trì nhịp sống, sinh hoạt trong mùa nước lũ. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Người dân thôn Kênh Gà (Ninh Bình) vẫn duy trì nhịp sống, sinh hoạt trong mùa nước lũ. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ninh-binh-nguoi-dan-ron-lu-kenh-ga-chu-dong-ung-pho-voi-mua-lu-post1136888.vnp