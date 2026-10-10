Ninh Bình: Người đàn ông tử vong khi dũng cảm cứu 2 cháu bé rơi xuống sông

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Trần Hoài Thanh, Chủ tịch UBND xã Giao Thủy cho biết, theo thông tin ban đầu, khoảng 15h20 ngày 10/10, tại trục sông tiêu nước gần khu vực cống họ Phan, thuộc thôn Hoành Đông, xã Giao Thủy, hai cháu Nguyễn T.T.L và Đ.B.H (cùng sinh năm 2012, trú tại xã Giao Hưng) trong lúc điều khiển xe qua khu vực này thì không may mất lái, ngã xuống sông.

Người đàn ông tử vong khi dũng cảm cứu 2 cháu bé rơi xuống sông.

Phát hiện sự việc, ông N.T.K (sinh năm 1959, trú tại thôn Hoành Nhị, xã Giao Thủy) đang đi ngang qua, lập tức lao xuống dòng nước để cứu hai cháu nhỏ.

Nghe tiếng hô hoán, một số người dân gần đó cũng khẩn trương chạy đến hỗ trợ, đưa hai cháu L và H lên bờ an toàn. Tuy nhiên, sau đó, ông K được người dân đưa lên bờ trong tình trạng đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Giao Thủy phối hợp với cơ quan Công an có mặt tại hiện trường, bảo vệ khu vực và tiến hành xác minh vụ việc.

Tiến Anh