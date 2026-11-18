Ngay sau biển quảng cáo, khuất sau bụi cây cỏ là vùng nước màu đen, bốc mùi

Theo sự chỉ dẫn của người dân, trưa ngày 18.11 phóng viên Văn Hoá đi dọc tuyến đường Tràng An, qua bãi sỏi, rẽ phải men theo con đường đất đến ngã tư có biển "Dũng Phố Núi".

Tại đây là điểm bắt đầu hồ nước rộng và hồ này thông với sông Sào Khê. Ngay trong khu vực bụi cỏ rậm rạp cao hơn đầu người là một vùng nước có màu đen bất thường, nổi váng, càng lại gần nước càng bốc mùi khó chịu.

Nước màu đen bất thường, nổi váng, bốc mùi khó chịu

Vùng nước đen, kéo dài khoảng 20m, quan sát kỹ hơn phóng viên phát hiện phía bên kia bờ có cống nước được chôn ngầm dưới đất, miệng cống đang có nước chảy ra và sủi lên từng đám bọt trắng xoá. Vạt cỏ, lau sậy gần đó héo úa hoặc chết khô.

Người dân ở đây cho biết: Khu vực này thuộc tổ dân phố Ninh Xuân 1, không hiểu từ đâu lại có nước chảy từ miệng cống khiến cả vùng nước đổi màu bất thường, bốc mùi như vậy. Nếu mực nước dâng cao sẽ không thấy miệng cống, khi nước cạn mới quan sát được.

Cống nước thải được chôn khá sâu dưới đất, từ miệng cống nước vẫn chảy, sủi bọt trắng

Con đường này là con đường du lịch, khách nước ngoài rất thích tản bộ, đạp xe đạp tham quan, vãn cảnh. Việc ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan, di sản, đến trải nghiệm của khách du lịch.

Đáng tiếc là, dọc hai bên hồ, đoạn nối ra sông Sào Khê chảy quanh Quần thể danh thắng Tràng An, sở hữu cảnh quan núi non trùng điệp, mặt nước xanh biếc và hùng vĩ. Khung cảnh nơi đây từng được đưa lên phim, lẽ ra cần được gìn giữ, bảo vệ. Thế nhưng, không rõ cá nhân hay doanh nghiệp nào đã ngang nhiên dẫn đường ống xả thải trực tiếp ra khu vực này, khiến dòng nước vốn xanh màu ngọc bích nay chuyển sang màu đen, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường.

Video nước đổi màu đen bất thường, bốc mùi, nghi xả thải trộm trong Di sản Tràng An

Đại diện Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An cho biết: "Từ năm 2014 đến nay, chúng tôi giám sát, quản lý rất chặt việc xả thải trong khu vực Di sản Tràng An, đặc biệt là vùng lõi. Trong nhiều năm qua, không có bất kỳ trường hợp nào vi phạm.

Khu vực mà phóng viên Văn Hoá phản ánh thuộc vùng lõi Di sản Tràng An, Ban sẽ cử cán bộ chuyên môn kiểm tra ngay, cùng với đó làm văn bản gửi Công an, UBND phường Hoa Lư, báo cáo các Sở vào cuộc phối hợp kiểm tra, làm rõ cá nhân, đơn vị nào xả thải gây ô nhiễm môi trường, cảnh quan di sản".

Vùng nước đen, bốc mùi loang rộng khoảng 20m

Ông Cao Hải Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Hoa Lư cho biết: Phường đã cho cán bộ chuyên môn kiểm tra, làm rõ ngay tại hiện trường trên tinh thần xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Theo Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 4.2.2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình, khu di sản có tổng diện tích 6.226ha, được phân thành các khu vực cấm xây dựng và hạn chế xây dựng, với yêu cầu kiểm soát đặc biệt nghiêm ngặt.

Quy hoạch quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm nhằm bảo vệ giá trị di sản, trong đó có việc đổ chất thải công nghiệp, chất thải nông nghiệp, chất thải sinh hoạt và các loại chất thải khác vào khu di sản. Đây là cơ sở quan trọng để kiểm soát hoạt động xả thải, bảo vệ môi trường và cảnh quan của Tràng An.