Ninh Bình nâng cao năng lực điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

Các bác sĩ, nhân viên y tế xử lý tình huống giả định xảy ra ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Nam Thành. (Ảnh: YẾN TRINH)

Buổi diễn tập nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, thực hành phối hợp liên ngành giữa Y tế-Giáo dục-Chính quyền địa phương-Nhà trường-Phụ huynh học sinh trong việc phát hiện sớm, cấp cứu tại chỗ, chuyển tuyến an toàn, điều tra nguyên nhân và ổn định tâm lý học sinh tại cơ sở giáo dục khi xảy ra sự cố về ngộ độc thực phẩm. Chương trình được phát trực tiếp trên Fanpage của Sở Y tế tỉnh.

Lực lượng y tế thiết lập trạm sơ cấp cứu dã chiến tại sân trường. (Ảnh: YẾN TRINH)

Theo tình huống giả định, sau bữa ăn trưa bán trú tại Trường tiểu học Nam Thành, nhiều học sinh xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi. Nhà trường nhanh chóng thông báo cho Trạm Y tế, Ủy ban nhân dân phường Hoa Lư và các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, huy động lực lượng hỗ trợ.

Các đơn vị y tế khẩn trương thiết lập trạm sơ cấp cứu dã chiến tại trường, tổ chức thăm khám, phân loại 45 học sinh theo ba nhóm đỏ, vàng, xanh, thực hiện cấp cứu và chuyển đến bệnh viện các trường hợp cần thiết.

Học sinh được nhân viên y tế thăm khám, đánh giá và phân loại theo mức độ ưu tiên cấp cứu. (Ảnh: YẾN TRINH)

Đồng thời, Đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm triển khai điều tra dịch tễ, lấy mẫu bệnh phẩm, kiểm tra bếp ăn bán trú, truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Các lực lượng tiếp tục thực hiện vệ sinh, khử khuẩn môi trường, phối hợp thông tin cho phụ huynh và báo chí theo đầu mối được phân công; tổ chức họp Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả xử lý tình huống và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Các đại biểu tham dự buổi diễn tập. (Ảnh: YẾN TRINH)

Cuộc diễn tập được triển khai qua 4 giai đoạn: phát hiện, xử trí ban đầu tại trường; huy động lực lượng cấp tỉnh; điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc và lấy mẫu xét nghiệm; vệ sinh môi trường, thông tin truyền thông và đánh giá nhanh.

Với mô hình thiết lập trạm sơ cấp cứu dã chiến ngay tại trường học, lực lượng cấp cứu được huy động trong tình huống diễn tập có khả năng đáp ứng xử trí không chỉ 45 trường hợp thực hành mà còn có thể mở rộng đối với hơn 200 trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Các trường hợp thuộc nhóm đỏ được vận chuyển bằng xe cứu thương, có nhân viên y tế đi cùng theo dõi, hỗ trợ chuyên môn trên đường chuyển viện. (Ảnh: YẾN TRINH)

Theo đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập, qua diễn tập, các lực lượng đã kiểm tra được một số nội dung quan trọng về cơ chế chỉ huy, điều hành; khả năng huy động nhân lực, phương tiện; quy trình thông tin, báo cáo; tổ chức cấp cứu, phân loại, vận chuyển người bệnh; điều tra dịch tễ, lấy mẫu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và phối hợp xử lý giữa các lực lượng.

Các tổ công tác báo cáo kết quả điều tra bước đầu. (Ảnh: YẾN TRINH)

Ngay sau diễn tập, đồng chí đề nghị các đơn vị tham gia nghiêm túc tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm; chỉ rõ những nội dung đã thực hiện tốt, những hạn chế, bất cập và giải pháp khắc phục. Sở Y tế giao Chi cục An toàn thực phẩm phối hợp các đơn vị liên quan tổng hợp kết quả, tham mưu Sở Y tế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và hoàn thiện tài liệu hướng dẫn, phương án phối hợp trong điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở giáo dục.

Ủy ban nhân dân các xã, phường, các cơ sở giáo dục và đơn vị y tế cần chủ động rà soát, bổ sung phương án ứng phó của đơn vị mình; tổ chức phổ biến, tập huấn để cán bộ, nhân viên nắm rõ nhiệm vụ và thực hiện được khi tình huống thực tế xảy ra.

Đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh tặng hoa chúc mừng các đơn vị. (Ảnh: YẾN TRINH)

Cuộc diễn tập là dịp để các cơ quan, đơn vị nhìn nhận những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, nhất là việc phối hợp, trao đổi thông tin, phân công nhiệm vụ và khả năng huy động lực lượng khi tình huống xảy ra trên thực tế. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, điều tra và xử lý ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe học sinh và cộng đồng.