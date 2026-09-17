Ninh Bình: Mưa lớn gây ngập đường tỉnh 479, phân luồng giao thông

Theo ông Nguyễn Văn Hanh, Phó giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình, do mưa lớn và nước sông dâng cao, đường tỉnh 479 tại Km 8+500 bị ngập khoảng 0,5m, không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Trước tình hình này, Sở Xây dựng thông báo cấm phương tiện lưu thông qua khu vực từ 13h ngày 17/9 cho đến khi mực nước rút và tuyến đường đủ điều kiện an toàn để lưu thông trở lại.

Mưa lớn gây ngập đường đường tỉnh 479, phân luồng giao thông.

Để bảo đảm việc đi lại, Sở Xây dựng đưa ra hai phương án phân luồng.

Phương án thứ nhất, các phương tiện từ ngã ba Chạ đi theo đường tỉnh 477, qua quốc lộ 12B đến cầu Lập Cập để đi tỉnh Phú Thọ (tỉnh Hòa Bình cũ) và ngược lại.

Phương án thứ hai, phương tiện từ ngã ba Chạ đi theo đường tỉnh 477 đến nút giao đường tỉnh 479B, sau đó theo đường tỉnh 479B đi tỉnh Phú Thọ (tỉnh Hòa Bình cũ) và ngược lại.

Sở Xây dựng giao các phòng, ban chuyên môn, Trung tâm Bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, Trung tâm Điều hành giao thông Ninh Bình chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ là Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông số 2 Ninh Bình tổ chức cảnh giới tại vị trí đường bị ngập.

Đơn vị quản lý đường tổ chức cảnh giới, điều tiết giao thông.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Phạm Hồng Chuyên, Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông số 2 Ninh Bình cho biết, đơn vị được yêu cầu bố trí biển cảnh báo đường ngập, rào chắn và cử người trực tiếp điều tiết, hướng dẫn phương tiện, bảo đảm không để người dân và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng sẽ duy trì cảnh giới, điều tiết giao thông trong thời gian đường tỉnh 479 tại Km 8+500 chưa bảo đảm điều kiện lưu thông.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước, tình trạng mặt đường để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Khi nước rút và tuyến đường bảo đảm an toàn, Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông số 2 Ninh Bình sẽ tháo dỡ rào chắn, biển báo tạm thời, khôi phục giao thông bình thường và báo cáo Sở Xây dựng để theo dõi, chỉ đạo.

Tiến Anh