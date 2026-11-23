Ngày 23/11, ông Phạm Duy Phong, Phó giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ban hành Công văn số 3199/SDL-QLLH đề nghị các ban quản lý khu, điểm du lịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Miễn phí tham quan, khuyến khích giảm 50% giá vé ngày 24/11.

Theo đó, đối với các địa điểm thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 167/2026/TT-BTC ngày 10/11/2026 của Bộ Tài chính, các đơn vị quản lý thực hiện miễn phí tham quan trong ngày 24/11/2026 theo quy định.

Đối với các khu, điểm tham quan là cơ sở văn hóa, thể thao công lập thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 28/2026/QH16 nhưng không nằm trong danh mục miễn phí, Sở Du lịch đề nghị các đơn vị rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phương án miễn, giảm phí phù hợp.

Đáng chú ý, Sở Du lịch khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch áp dụng chính sách miễn hoặc giảm từ 30 - 50% giá vé tham quan trong ngày 24/11. Miễn phí vé tham quan tại Vường quốc gia Cúc Phương và Khu di tích lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư.

Đây là hoạt động nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận các sản phẩm du lịch, di sản văn hóa, đồng thời kích cầu du lịch và nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Bên cạnh chính sách giá vé, các đơn vị được khuyến khích tổ chức hoạt động quảng bá di sản, trình diễn nghệ thuật truyền thống, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của địa phương; tạo điều kiện để người dân, học sinh, sinh viên tham gia các chương trình trải nghiệm.

Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng phương án triển khai, công khai chính sách miễn, giảm giá vé tại quầy bán vé, website và các nền tảng mạng xã hội để người dân, du khách thuận tiện tiếp cận.

Đồng thời, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho khách tham quan, vệ sinh môi trường, chất lượng phục vụ và công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Kết quả thực hiện, trong đó có số lượng khách được hưởng chính sách miễn, giảm giá vé, phải được các đơn vị tổng hợp, báo cáo về Sở Du lịch trước ngày 27/11/2026.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ninh Bình kỳ vọng tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh, giàu bản sắc; đồng thời tạo thêm động lực phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Tiến Anh