Ngày Văn hoá Việt Nam

Chiều 24/11, Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, toàn tỉnh ước đón 41.339 lượt khách trong Ngày Văn hóa Việt Nam, trong đó có 28.813 lượt khách nội địa và 12.526 lượt khách quốc tế.

Nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, tỉnh Ninh Bình triển khai chính sách miễn phí vé tham quan tại nhiều địa điểm di sản theo quy định, đồng thời vận động các doanh nghiệp du lịch giảm từ 30% đến 50% giá vé dịch vụ trong ngày 24/11/2026.

Ninh Bình đón hơn 41.000 lượt khách trong Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: DLNB

Nhiều điểm đến trên địa bàn tỉnh đã hưởng ứng chương trình. Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư miễn vé tham quan trong hai ngày 23 và 24/11; Vườn quốc gia Cúc Phương và Chùa Bà Đanh miễn vé ngày 24/11. Khu du lịch Hồ Đồng Chương triển khai giảm giá vé và các gói vui chơi từ ngày 23 đến 25/11, trong khi Khu du lịch Thung Ui cũng áp dụng chương trình miễn, giảm vé tham quan.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức đa dạng, góp phần tăng sức hút cho điểm đến. Trong đó, triển lãm ảnh nghệ thuật “Ninh Bình - Tuyệt sắc miền di sản” diễn ra tại Phố cổ Hoa Lư; triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam, giao lưu và trình diễn di sản tại Cố đô Hoa Lư; trưng bày chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình” lần thứ I năm 2026 tại Bảo tàng tỉnh.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật “Văn hóa Việt Nam - Hội tụ và lan tỏa”, diễn ra tối 24/11 tại phường Hoa Lư, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh đất và con người Ninh Bình đến đông đảo người dân, du khách.

Theo Sở Du lịch, lũy kế 10 tháng năm 2026, Ninh Bình ước đón hơn 22 triệu lượt khách, tăng 25,3% so với cùng kỳ và vượt 10,19% kế hoạch năm. Trong đó, khách nội địa đạt 19,34 triệu lượt, khách quốc tế đạt 2,7 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 23.344 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, cùng chính sách miễn, giảm giá vé tại nhiều điểm đến, không chỉ tạo điều kiện để người dân, du khách tiếp cận các giá trị di sản mà còn góp phần kích cầu du lịch mùa thấp điểm, quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy phát triển du lịch Ninh Bình theo hướng bền vững.