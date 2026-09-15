Ninh Bình: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, người đàn ông lĩnh 21 năm 6 tháng tù về tội giết người

Ngày 15/9, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Mai Quý Đôn (SN 1990, trú xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) về các tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Mai Quý Đôn hình phạt chung là 21 năm 6 tháng tù (Ảnh: VT).

Theo cáo trạng, Đôn và anh B.T.H (SN 1991, cùng trú xã Hải Hậu) là bạn bè, không có mâu thuẫn từ trước. Khoảng 19h ngày 15/6/2026, hai người cùng tham gia ăn uống tại nhà anh N.V.L ở thôn 21 Yên Định, xã Hải Hậu.

Trong lúc uống rượu, Đôn thấy anh H có lời nói trêu ghẹo một bạn nữ nên lên tiếng nhắc nhở. Bị nhắc, anh H chửi mắng và dọa cắt cổ Đôn. Sau đó, Đôn về nhà phụ giúp mẹ thu dọn hàng. Tuy nhiên, do vẫn bức xúc vì những lời nói của anh H, khoảng 21h15 cùng ngày, Đôn nảy sinh ý định trả thù.

Đôn điều khiển xe máy đến một cửa hàng tại thôn Đông Biên mua một con dao bầu rồi quay lại nơi nhóm bạn đang uống rượu. Thấy anh H đang đứng cạnh mâm nhậu, Đôn cầm dao lao tới, vung liên tiếp 4 nhát, trong đó có những nhát trúng vùng ngực trái và bắp tay trái của nạn nhân.

Bị tấn công, anh H bỏ chạy nhưng gục xuống. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, nhận thức được hành vi của mình, Đôn đến Công an xã Hải Hậu đầu thú và giao nộp hung khí.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội và thể hiện sự ăn năn, hối lỗi. Đôn đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Gia đình bị cáo đã tích cực khắc phục hậu quả, bồi thường cho gia đình nạn nhân 350 triệu đồng.

Đánh giá hành vi của bị cáo, HĐXX nhận định chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc nhậu, Đôn đã sử dụng dao tấn công bạn, tước đoạt tính mạng người khác. Hành vi mang tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa phương nên cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, lời khai tại phiên tòa cùng các tình tiết liên quan, HĐXX TAND tỉnh Ninh Bình tuyên phạt Mai Quý Đôn 20 năm tù về tội "Giết người" và 1 năm 6 tháng tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Tổng hợp hình phạt, bị cáo Mai Quý Đôn phải chấp hành 21 năm 6 tháng tù.