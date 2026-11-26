Ngày 26/11, tại Nhà thi đấu Trần Quốc Toản (phường Nam Định), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình giao lưu thể thao giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình Đinh Thị Lụa; tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các sở Văn hóa và Thể thao, Nội vụ, Công an tỉnh; đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng các vận động viên tại trước giờ giao lưu. Ảnh: Duy Hưng

Theo Ban tổ chức, đây là hoạt động tiếp nối, lan tỏa không khí phấn khởi kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc.

Tham dự chương trình giao lưu thể thao có 80 vận động viên là cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; các chức sắc, chức việc, nhà tu hành thuộc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Giáo phận Bùi Chu, Giáo phận Phát Diệm, Hội thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc, Hội thánh Tin Lành Nguồn sáng tỉnh Ninh Bình.

Các vận động viên thi đấu giao lưu bóng bàn tại chương trình. Ảnh: Duy Hưng.

Phát biểu khai mạc chương trình giao lưu, ông Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, đại đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Trong sức mạnh chung ấy, đồng bào các tôn giáo luôn là bộ phận không thể tách rời, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Các vận động viên thi đấu giao lưu cầu lông tại chương trình. Ảnh: Duy Hưng

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, thực tiễn cho thấy, sức mạnh của khối đại đoàn kết không chỉ được tạo dựng từ sự đồng thuận về mục tiêu, lý tưởng mà còn được bồi đắp từ sự gặp gỡ, sẻ chia, thấu hiểu và gắn bó trong đời sống hàng ngày.

Chính vì vậy, chương trình giao lưu thể thao giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2026 không đơn thuần là hoạt động rèn luyện sức khỏe hay thi đấu thể thao mà còn là dịp để tăng cường sự giao lưu, củng cố tình đoàn kết giữa Mặt trận Tổ quốc với các tôn giáo, giữa đồng bào có đạo và đồng bào không có đạo, giữa các tôn giáo với nhau.

“Nếu văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đại đoàn kết là cội nguồn sức mạnh của dân tộc thì thể thao chính là một trong những nhịp cầu tự nhiên để kết nối con người, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và gắn kết cộng đồng” - ông Nguyễn Hoàng Hà nhìn nhận.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, có thể có sự khác biệt về niềm tin, tín ngưỡng nhưng những người có mặt trong Chương trình cùng có chung tình yêu quê hương, đất nước, chung khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đó chính là nền tảng bền vững của khối đại đoàn kết dân tộc.

Đặc biệt, trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh Ninh Bình, với không gian phát triển rộng lớn hơn, sự đa dạng, phong phú hơn về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, việc tăng cường giao lưu, kết nối, vun đắp tình đoàn kết càng có ý nghĩa thiết thực.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình bày tỏ mong muốn, từ những hoạt động gần gũi như chương trình giao lưu thể thao giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh, mối quan hệ giữa MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức tôn giáo sẽ ngày càng gắn bó, tinh thần đoàn kết sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong mỗi cộng đồng, khu dân cư.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao tại chương trình giao lưu thể thao. Ảnh: Duy Hưng

Sau nghi thức khai mạc, 80 vận động viên tham dự chương trình đã cùng giao lưu thi đấu hai môn thể thao bóng bàn, cầu lông. Hoạt động giao lưu diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết.