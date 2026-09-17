Ninh Bình: Lũ trên sông Hoàng Long đạt đỉnh, nước sông Đáy tiếp tục ở mức cao

Nước sông Đáy dâng cao đã gây ngập lụt nhiều nhà dân sinh sống ven sông. (Ảnh: Đại Nghĩa)

Mực nước trên sông Hoàng Long sau khi xuống chậm đã có xu hướng dâng trở lại, trong khi dòng sông Đáy tiếp tục gia tăng lưu lượng. Ghi nhận tại thời điểm 7 giờ ngày 17/9, mực nước sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế đạt 4,4m, vượt báo động 3 là 0,4m; tại trạm Gián Khẩu dâng lên 3,65m, áp sát báo động 3 (chỉ còn kém 0,05m). Trên sông Đáy, trạm Phủ Lý ghi nhận mức 4,48m, vượt báo động 3 tới 0,48m; trạm Ninh Bình dâng lên 3,2m, vượt báo động 2 là 0,2m.

Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, mực nước trên sông Hoàng Long sẽ dâng chậm, cả hai trạm Bến Đế và Gián Khẩu đều duy trì và vượt trên cấp báo động 3. Mực nước sông Đáy tiếp tục lên nhanh, trạm Phủ Lý có khả năng đạt 4,7m (vượt báo động 3 là 0,7m), còn trạm Ninh Bình tiến dần xấp xỉ mức báo động 3 với dự báo đạt 3,45m. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, mực nước hai hệ thống sông tiếp tục giữ ở ngưỡng rất cao.

Tình trạng mực nước dâng vượt ngưỡng báo động nguy hiểm tiếp tục gây ra nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp, khu vực bãi bồi ven sông và vùng cửa sông ven biển.

Cảnh báo ngập lụt diện rộng hiện tập trung tại các xã, phường thuộc lưu vực sông Hoàng Long như: Gia Phong, Gia Hưng, Gia Lâm, Nho Quan, Phú Sơn, Gia Tường, Gia Viễn, Đại Hoàng, Gia Trấn... Đồng thời, đe dọa các khu vực ven sông Đáy gồm: Tam Chúc, Nguyễn Úy, Kim Bảng, Lý Thường Kiệt, Phù Vân, Phủ Lý, Châu Sơn, Tân Thanh, Thanh Lâm, Phong Doanh, Ý Yên, Hoa Lư, Yên Đồng, Đông Hoa Lư...

Các hộ dân sống tại ven sông Đáy, phường Phù Vân di chuyển đồ đạc đến nhà văn hóa để tránh ngập. (Ảnh: Đại Nghĩa)

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình tiếp tục giữ nguyên mức cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 2-3.

Mực nước lũ neo ở mức cao trong thời gian dài tiềm ẩn nguy cơ lớn về sạt lở đê kè, uy hiếp an toàn các trọng điểm xung yếu, ngập sâu khu dân cư, đe dọa sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, giao thông đường thủy và an toàn tính mạng của nhân dân.

Các địa phương được yêu cầu tiếp tục duy trì phương án ứng phó trọng điểm và theo dõi sát bản tin dự báo tiếp theo.

Mực nước trên sông Đáy dâng cao tiếp tục gây ngập lụt các vùng trũng ven sông. (Ảnh: Đại Nghĩa)

Ngày 16/9/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Công điện số 08/CĐ-UBND về việc ứng phó với lũ trên các tuyến sông; Công văn số 1759/ĐĐ-QLĐĐ ngày 16/9/2026 của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai về việc khẩn trương triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều ứng phó với lũ trên các sông. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể, các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; thông tin kịp thời, đầy đủ cho nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh.

Tổ chức tuần tra, canh gác, triển khai phương án phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê theo cấp báo động; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý ngay giờ đầu sự cố, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều. Tổ chức rà soát, chủ động sơ tán, di dời khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu đến nơi an toàn.

Thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông; các chủ phương tiện vận tải thủy, khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa, lũ để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình. Bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, tuyến đò ngang, đò dọc, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

Hướng dẫn người dân các biện pháp bảo vệ diện tích hoa màu, thủy sản và thu hoạch sớm các sản phẩm nông nghiệp đã đến kỳ thu hoạch theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo lực lượng chuyên trách quản lý đê điều phối hợp với các địa phương tăng cường tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ theo quy định; phát hiện kịp thời sự cố đê điều, thủy lợi, xử lý ngay giờ đầu bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Phối hợp các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh bảo đảm vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, đê điều.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, chỉ đạo các đơn vị rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó với lũ, nhất là công tác hộ đê, hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi, triển khai vận hành đồng bộ các trạm bơm tiêu, các cống tiêu theo đúng phương án được duyệt để tiêu nước chống úng, ngập bảo vệ cho sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung đông dân cư; chủ động xả nước các hồ chứa để bảo đảm dung tích phòng lũ theo quy trình vận hành.