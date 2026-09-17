Ninh Bình: Lũ sông Đáy tiếp tục lên, nhiều nơi có nguy cơ ngập lụt
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Bình, mực nước trên sông Đáy vẫn tiếp tục lên, tại trạm Phủ Lý khả năng đạt đỉnh lũ vào chiều và chiều tối ngày 17/9 ở mức trên báo động 3, tại trạm Ninh Bình khả năng đạt đỉnh lũ vào chiều và chiều tối ngày 17/9 ở mức xấp xỉ trên báo động 2.
Dự báo, trong 12 - 24 giờ tiếp theo, cực nước trên sông Đáy xuống chậm. Nguy cơ xảy ra ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp và khu vực bãi bồi ven sông.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/ninh-binh-lu-song-day-tiep-tuc-len-nhieu-noi-co-nguy-co-ngap-lut-20260917120115051.htm