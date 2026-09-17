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Ninh Bình: Lũ sông Đáy tiếp tục lên, nhiều nơi có nguy cơ ngập lụt

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Bình, mực nước trên sông Đáy vẫn tiếp tục lên, tại trạm Phủ Lý khả năng đạt đỉnh lũ vào chiều và chiều tối ngày 17/9 ở mức trên báo động 3, tại trạm Ninh Bình khả năng đạt đỉnh lũ vào chiều và chiều tối ngày 17/9 ở mức xấp xỉ trên báo động 2.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
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Dự báo, trong 12 - 24 giờ tiếp theo, cực nước trên sông Đáy xuống chậm. Nguy cơ xảy ra ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp và khu vực bãi bồi ven sông.

Lũ trên sông Đáy tiếp tục lên. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Lũ trên sông Đáy tiếp tục lên. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Nguy cơ xảy ra ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Nguy cơ xảy ra ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Khu vực ven sông Đáy tại phường Phù Vân. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Khu vực ven sông Đáy tại phường Phù Vân. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Nhiều nhà dân khu vực ven sông Đáy đã bị nước ngập. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Nhiều nhà dân khu vực ven sông Đáy đã bị nước ngập. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Thanh Tuấn / TTXVN

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/ninh-binh-lu-song-day-tiep-tuc-len-nhieu-noi-co-nguy-co-ngap-lut-20260917120115051.htm