Ninh Bình: Lũ sông Đáy tiếp tục lên, nhiều nơi có nguy cơ ngập lụt

Dự báo, trong 12 - 24 giờ tiếp theo, cực nước trên sông Đáy xuống chậm. Nguy cơ xảy ra ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp và khu vực bãi bồi ven sông.

Lũ trên sông Đáy tiếp tục lên. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Nguy cơ xảy ra ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Khu vực ven sông Đáy tại phường Phù Vân. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Nhiều nhà dân khu vực ven sông Đáy đã bị nước ngập. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN