Ninh Bình: Lễ dâng y Hoàng gia Vương quốc Thái Lan tại chùa Tam Chúc

Trang nghiêm buổi lễ

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN, trụ trì chùa Tam Chúc; chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thanh Điện, Thượng tọa Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký); chư tôn đức Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự: Thượng tọa Thích Thanh Tuấn (kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội), Thượng tọa Thích Minh Quang (Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương); cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình.

Bà Sasirit Tangulrat cung thỉnh y từ khay đặt trước chân dung Quốc vương Thái Lan

Tham dự còn có bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; bà Sasirit Tangulrat, Phó Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan - Trưởng đoàn chủ trì buổi lễ; bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam cùng đại diện các ban ngành và đông đảo Phật tử, kiều bào.

Theo nghi thức truyền thống, bà Sasirit Tangulrat đã dâng hương, đảnh lễ, cung thỉnh y Kathina từ khay đặt trước chân dung Quốc vương Thái Lan, nhiễu Phật ba vòng quanh chánh điện và tác bạch dâng y, tứ sự cúng dường lên chư tôn giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN.

Phó Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sasirit Tangulrat chủ lễ, tác bạch dâng y

Phát biểu tại buổi lễ, bà Sasirit Tangulrat bày tỏ niềm vinh hạnh khi cung thỉnh lễ phẩm do Quốc vương Thái Lan ban tặng về dâng cúng tại Việt Nam lần thứ 18. Bà nhấn mạnh, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và tiếp nối dấu ấn chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam vào tháng 9 vừa qua, Phật giáo tiếp tục là nhịp cầu tâm linh gắn kết sâu sắc tình hữu nghị giữa Hoàng gia, Giáo hội và nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, bà cũng gửi lời chúc mừng đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu vừa được suy tôn ngôi vị Phó Pháp chủ GHPGVN cùng chư tôn đức được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Thành kính đảnh lễ chư tôn giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN

Đáp từ, Thượng tọa Thích Đức Thiện trân trọng tri ân Hoàng gia, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Thái Lan đã duy trì truyền thống hộ trì Tam bảo cao quý. Thượng tọa khẳng định sự kiện không chỉ mang giá trị tâm linh sâu sắc mà còn là biểu tượng sinh động cho tình đoàn kết giữa Phật giáo hai nước, cùng lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ vì hòa bình và phát triển bền vững.

Buổi lễ khép lại viên mãn trong âm vang lời kinh phúc chúc của chư Tăng cầu nguyện cho Quốc vương, Hoàng hậu và đất nước Thái Lan phồn vinh, nghi thức rót nước hồi hướng công đức và trao quà lưu niệm thắm tình đạo vị.

Thượng tọa Thích Đức Thiện đáp từ - Ảnh: Cẩm Vân

Lễ dâng y do Quốc vương Thái Lan cúng dường đến chư Tăng ngoài biên giới Thái Lan do Bộ Ngoại giao Vương quốc Thái Lan thỉnh cầu và chủ trì. Đây là hoạt động ngoại giao truyền thống nhằm truyền bá Phật giáo, đồng thời thúc đẩy sự gắn bó và hiểu biết lẫn nhau ở cấp lãnh đạo, cấp quản lý của Bộ Ngoại giao, cũng như giữa nhân dân các nước qua phương diện văn hóa tôn giáo. Vào tháng 11-2025 tại Việt Nam Quốc Tự (TP.HCM), lần đầu tiên Quốc vương Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua ban sắc Bộ Ngoại giao quốc gia tổ chức Lễ dâng y lên Đức Pháp chủ - vị lãnh đạo tối cao và chư vị giáo phẩm cấp cao GHPGVN, hồi hướng phước báu đến Hoàng thái hậu Thái Lan Sirikit băng hà, thượng thọ 93 tuổi. Từ năm 1995 đến nay, Bộ Ngoại giao Thái Lan đều tổ chức Lễ dâng y Hoàng gia ở nước ngoài như một phần trong nỗ lực ngoại giao văn hóa của Thái Lan nhằm củng cố tình hữu nghị và tăng cường kết nối nhân dân thông qua Phật giáo. Sáng kiến này đã dần được mở rộng từ các quốc gia láng giềng sang các nước ASEAN, Nam Á và Đông Á, như: Ấn Độ, Myanmar, Malaysia, Bhutan, Sri Lanka, Lào, Việt Nam và Trung Quốc.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Lễ dâng y Hoàng gia Vương quốc Thái Lan nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026)