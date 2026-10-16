Ninh Bình lắng nghe phụ nữ từ những nhu cầu thường ngày đến việc gìn giữ bản sắc Cố đô

Hội viên phụ nữ xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình, chia sẻ ý kiến tại diễn đàn "Lắng nghe phụ nữ nói"

Dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930 - 2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay được phụ nữ xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình tổ chức trong không khí rộn ràng, phấn khởi.

Bên cạnh các hoạt động chào mừng, điều nhiều chị em chờ đón nhất là được tham gia diễn đàn "Lắng nghe phụ nữ nói". Nơi đây, hội viên, phụ nữ được chia sẻ ý kiến về nhiều nội dung từ mong muốn có nguồn kinh phí hỗ trợ để duy trì hoạt động lâu dài để duy trì hoạt động của các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao, dân vũ đến những giải pháp đổi mới sinh hoạt chi hội, thu hút và hội tụ đông đảo hội viên tham gia… Cùng với đó là các đề xuất cơ chế tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm; những giải pháp để tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là nâng đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập…

Bà Trương Thị Hồng, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Đồng Thịnh, đánh giá, Diễn đàn "Lắng nghe phụ nữ nói" chính là không gian dân chủ rộng mở để cán bộ, hội viên trực tiếp bộc bạch những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác Hội và đời sống thường nhật. Tiếng nói của hội viên, phụ nữ được UBND xã ghi nhận và trao đổi, giải đáp.

Hội LHPN xã Đồng Thịnh tổ chức diễn đàn "Lắng nghe phụ nữ nói"

Lắng nghe và tạo cơ hội cho phụ nữ lên tiếng

Từ những diễn đàn tại cơ sở như xã Đồng Thịnh, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình đang triển khai "Tháng nghe phụ nữ nói" năm 2026, với nhiều định hướng nhằm mở rộng phạm vi lắng nghe theo những đặc điểm riêng của địa phương.

Cụ thể, tùy theo điều kiện thực tiễn Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN các xã, phường lựa chọn tổ chức các diễn đàn để nghe phụ nữ nói về những vấn đề phụ nữ quan tâm với các chủ đề như: "Phụ nữ với cuộc sống", "Phụ nữ với pháp luật", "Phụ nữ với chuyển đổi số", "Phụ nữ với văn minh du lịch", "Phụ nữ với môi trường"… Phụ nữ cũng được khuyến khích đề xuất sáng kiến phát triển du lịch; bảo tồn, phát huy truyền thống, xây dựng văn hóa gia đình và góp phần hình thành tiêu chí "Người phụ nữ Ninh Bình thời đại mới", vun đắp nếp sống văn hóa và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình, cộng đồng…

Hội viên phụ nữ chia sẻ ý kiến

Các hình thức tổ chức "Tháng nghe phụ nữ nói" được mở rộng từ đối thoại chính sách, diễn đàn chuyên đề, mô hình lắng nghe định kỳ đến hoạt động văn hóa - cộng đồng và kênh trực tuyến và tỉnh phấn đấu 100% ý kiến, kiến nghị, phản ánh được chuyển đến cá nhân, cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và có kết quả rõ ràng, đúng thời hạn.