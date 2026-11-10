Ninh Bình: Làng hoa Ninh Phúc ngập úng, người trồng hoa thấp thỏm lo mất vụ Tết

Tổ dân phố Bắc Sơn, phường Đông Hoa Lư, từ lâu được biết đến là một trong những vùng trồng hoa, cây cảnh phục vụ Tết lớn của tỉnh Ninh Bình, với tên gọi quen thuộc là “Làng hoa Ninh Phúc”.

Nhiều diện tích hoa tại phường Đông Hoa Lư ngập sâu trong nước sau trận mưa lớn bất thường. (ảnh chụp sáng 9/11). Ảnh: Báo Ninh Bình.

Chiều 9/11, tại nhiều khu vườn, người dân khẩn trương huy động máy bơm dã chiến để tiêu úng, cứu hoa. Đứng túc trực bên máy bơm, anh Nguyễn Ngọc Giang (tổ dân phố Bắc Sơn) liên tục theo dõi mực nước trong vườn. Vụ hoa Tết năm nay, gia đình anh đầu tư 5 sào đất với khoảng 4.000 chậu cúc mâm xôi.

Anh Giang cho biết, các loại hoa rất nhạy cảm với tình trạng ngập úng. Nếu bị ngâm nước quá 24 giờ, cây dễ thối rễ, khó phục hồi. Đáng lo ngại, vườn hoa của gia đình đang trong giai đoạn phân nhánh, phát triển thân lá, quyết định quá trình hình thành nụ và chất lượng hoa thành phẩm.

“Đêm qua mưa lớn liên tục, nước dâng ngập gần như toàn bộ mặt ruộng. Từ 3h sáng, gia đình tôi phải vận hành cùng lúc một máy bơm dầu và một máy bơm điện để cứu hoa. Sau khi cống đê sông Vạc được mở xả, nước rút nhanh hơn, nhưng máy bơm vẫn phải hoạt động liên tục suốt 8 tiếng”, anh Giang chia sẻ.

Anh Nguyễn Ngọc Giang (phố Bắc Sơn, phường Đông Hoa Lư) kiểm tra chậu cúc mâm xôi sau nhiều giờ bị ngập nước, đánh giá khả năng phục hồi để có phương án xử lý kịp thời. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Cùng cảnh ngộ, vườn hoa rộng hơn 3 sào với trên 3.000 gốc cúc đã lên chậu của gia đình ông Điền Văn Phương cũng bị ngập trắng trong những ngày qua. Dù nước đã rút, thiệt hại vẫn rất lớn.

Theo ông Phương, kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào vụ hoa Tết. Sau nhiều tháng đầu tư kinh phí và công sức chăm sóc, trận mưa lớn kéo dài khiến toàn bộ vườn hoa bị ngập. Qua đánh giá ban đầu, gia đình ông ước tính thiệt hại khoảng 60%.

Nguy cơ thiệt hại lớn, khẩn trương cứu diện tích hoa bị ngập

Đánh giá về tình hình, ông Điền Văn Nhẫn, Giám đốc Hợp tác xã Hoa Ninh Phúc, cho biết ngập úng xảy ra vào tháng 9 âm lịch là hiện tượng rất hiếm gặp. Gần 30 năm qua, vùng hoa này mới lại ghi nhận tình trạng ngập úng vào thời điểm mùa đông.

Theo ông Nhẫn, năm nay diện tích trồng hoa Ninh Phúc mở rộng lên khoảng 30ha. Mức đầu tư của người dân rất lớn, nhiều hộ bỏ ra hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng cho vụ hoa Tết.

Khả năng phục hồi của cây trồng phụ thuộc nhiều vào diễn biến thời tiết những ngày tới. Nếu trời râm mát, mức độ ảnh hưởng có thể được khống chế ở khoảng 50-60%. Ngược lại, nếu nắng nóng đột ngột, cây dễ héo rũ, tỷ lệ thiệt hại có thể lên tới 80%.

Trước tình hình trên, Hợp tác xã đang phối hợp với người dân tập trung tiêu thoát nước, đánh giá mức độ hư hại từng khu vực. Đối với những diện tích không còn khả năng phục hồi, đơn vị tính toán phương án chuyển sang trồng các giống hoa ngắn ngày trên luống nhằm kịp cung ứng thị trường cuối năm.

Sau khi tích cực tiêu úng, nhiều diện tích cơ bản nước đã rút khỏi mặt chậu. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Theo Phòng Nông nghiệp và Môi trường phường Đông Hoa Lư, toàn phường hiện có khoảng 1.222ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó diện tích hoa vụ Đông năm 2026 gần 30ha. Đợt mưa lớn vừa qua khiến khoảng 28ha hoa bị ngập úng cục bộ, chủ yếu là các giống cúc đang trong giai đoạn sinh trưởng.

Xác định cứu hoa là nhiệm vụ cấp bách, chính quyền địa phương đã phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Ninh Bình, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Bình vận hành 2 trạm bơm Cồn Muối với 7 tổ máy, công suất 4.000m³/giờ/máy. Các tổ máy hoạt động từ 7h15 đến 11h30 ngày 9/11.

Đồng thời, địa phương căn cứ diễn biến thủy triều trên sông Đáy và sông Vạc để mở các cống tiêu tự chảy qua đê, tạo điều kiện thoát nước tối đa cho vùng trũng Bắc Sơn. Các tổ tự quản và lực lượng chức năng cũng được huy động khơi thông dòng chảy nội đồng, kênh mương, rãnh thoát nước, xử lý những điểm ách tắc.

Song song với công tác tiêu úng, ngành chuyên môn phối hợp các hợp tác xã hướng dẫn người dân triển khai biện pháp phục hồi cây trồng như rửa bùn đất bám trên lá, cắt bỏ cành nhánh hư hỏng, xới nhẹ phá váng mặt chậu và sử dụng thuốc kích kháng, kích rễ khi đất đã ráo. Những diện tích ngập sâu, khó phục hồi được định hướng chuyển sang trồng hoa ngắn ngày phù hợp với khung thời vụ.

Nhờ triển khai các giải pháp kịp thời, hệ thống trạm bơm được vận hành khẩn trương, nước tại các khu vực ngập đã rút, góp phần hạn chế thiệt hại cho vùng hoa. UBND phường Đông Hoa Lư tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến thời tiết, kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn người dân chăm sóc, phục hồi cây trồng và chủ động phương án tiêu úng nếu mưa lớn tiếp diễn.

Dù công tác ứng phó đã được triển khai khẩn trương, nỗi lo mất vụ hoa Tết vẫn hiện hữu đối với nhiều hộ dân. Sau nhiều tháng đầu tư và chăm sóc, người trồng hoa Ninh Phúc đang trông chờ thời tiết thuận lợi để cứu vãn những diện tích còn khả năng phục hồi, giảm thiểu thiệt hại và giữ nguồn cung hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2027.