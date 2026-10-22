Ninh Bình lan tỏa giá trị di sản qua chuỗi hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam

Ninh Bình tổ chức chuỗi hoạt động đặc sắc chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Những câu chuyện về di sản, lịch sử và bản sắc địa phương sẽ được kể bằng nhiều hình thức tại Ninh Bình, trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026.

Theo Kế hoạch số 168/KH-SVHTT ngày 21/10/2026 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, các hoạt động tập trung cao điểm từ ngày 18-24/11, gắn với Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc. Chương trình hướng đến tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa, đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy di sản.

Mở đầu chuỗi sự kiện, chương trình biểu diễn văn hóa Haenyeo Jeju dự kiến diễn ra ngày 31/10 tại Nhà hát Phạm Thị Trân, phường Hoa Lư.

Tối 14/11, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc dự kiến tổ chức tại công viên văn hóa SunUrban City, phường Hà Nam, được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Ninh Bình.

Trong tuần cao điểm, công chúng có thể thưởng thức chương trình nghệ thuật “Văn hóa Việt Nam - Hội tụ và lan tỏa,” Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Ninh Bình lần thứ I năm 2026, triển lãm ảnh nghệ thuật “Ninh Bình - Tuyệt sắc miền di sản,” cùng các hoạt động chiếu phim, giới thiệu sách và báo.

Đáng chú ý, triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam dự kiến diễn ra từ ngày 20-22/11 tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, giới thiệu những giá trị tiêu biểu của di sản trên cả nước.

Ngày 21/11, Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình” lần thứ nhất năm 2026, kết hợp tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật.

Các hoạt động giao lưu, trình diễn nghề thủ công truyền thống, trò chơi dân gian và giáo dục trải nghiệm tại trường học cũng được triển khai, giúp học sinh tiếp cận lịch sử, văn hóa bằng hình thức trực quan, sinh động.

Từ ngày 18-24/11, Bảo tàng tỉnh và Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư xây dựng phương án phục vụ người dân, du khách, nghiên cứu việc miễn hoặc giảm phí tham quan theo thẩm quyền và quy định hiện hành.

Không khí sự kiện còn lan tỏa ra các cung đường du lịch với những hoạt động thể thao cộng đồng. Giải chạy “Tràng An Marathon năm 2026” dự kiến diễn ra ngày 14-15/11 tại khu vực Cố đô Hoa Lư và cung đường Tràng An; Giải chạy “YIC Phủ Lý Green Race 2026” tổ chức ngày 15/11 tại phường Hà Nam.

Bên cạnh đó, tỉnh phối hợp tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu Ninh Bình năm 2026, các hoạt động quảng bá du lịch và khai trương Bảo tàng ngoài công lập Long Giang, dự kiến vào sáng 22/11.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và nền tảng số. Các chương trình hưởng ứng tuần văn hóa sẽ được cập nhật trên Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam tại cmap.vn, tạo thuận lợi để người dân tìm hiểu lịch trình và lựa chọn hoạt động phù hợp.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường; sử dụng kinh phí đúng quy định, thiết thực và tiết kiệm.

Thông qua chuỗi hoạt động, Ninh Bình hướng tới đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với cộng đồng, củng cố tinh thần đại đoàn kết, nâng cao ý thức gìn giữ di sản và quảng bá hình ảnh địa phương gắn với phát triển du lịch./.