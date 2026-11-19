Quang cảnh cuộc thi. (Ảnh: YẾN TRINH)

Cuộc thi quy tụ nhiều đội thi là các bạn trẻ hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, truyền thông và marketing, cùng tham gia giải quyết bài toán làm mới nhận diện thương hiệu cho các quán ăn địa phương; hướng tới kết hợp giữa tư duy sáng tạo và giá trị văn hóa ẩm thực bản địa.

Diễn ra từ ngày 17-19/11, cuộc thi đặt ra thử thách cho các đội trong vòng 48 giờ trực tiếp khảo sát, tìm hiểu câu chuyện, đặc trưng ẩm thực và hình ảnh của từng quán ăn tại Ninh Bình. Các sản phẩm được triển khai gồm: Thiết kế thực đơn, biển hiệu, bao bì và các ấn phẩm truyền thông.

Cuộc thi thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia. (Ảnh: YẾN TRINH)

Tại vòng chung kết, các đội đã tập trung làm rõ ý tưởng sáng tạo, giới thiệu định hướng thiết kế, lý do lựa chọn màu sắc, kiểu chữ, hình ảnh cũng như khả năng ứng dụng thực tế bộ nhận diện vào hoạt động kinh doanh của các quán ăn và trao đổi tương tác lại với Ban giám khảo.

Cuộc thi nhằm tạo sân chơi sáng tạo mới mẻ mang tính quốc tế dành cho người trẻ hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, truyền thông, marketing; đồng thời tạo cơ hội để các nhà sáng tạo trẻ trải nghiệm mô hình làm việc thực tế, được cọ xát và hướng dẫn bởi các chuyên gia trong ngành.

Các đội thi trình bày phương án thiết kế, làm mới nhận diện thương hiệu cho các quán ăn. (Ảnh: YẾN TRINH)

Bên cạnh đó, Cuộc thi hướng tới thu hút sự quan tâm của cộng đồng sáng tạo đối với việc ứng dụng văn hóa Việt Nam vào thực tiễn, đặc biệt là văn hóa ẩm thực; đồng hành, hỗ trợ các quán ăn địa phương tiếp cận phương thức xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả truyền thông và khả năng nhận diện thương hiệu. Qua đó, góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực, tăng sức hấp dẫn của điểm đến và thu hút khách tham quan.

Cuộc thi do Công ty cổ phần truyền thông và sáng tạo TA Việt Nam (tAcreative), Công ty cổ phần truyền thông và thương mại X COMM và Công ty cổ phần Hoa Lư phối hợp tổ chức.

Các đội thi trình bày nhiều ý tưởng sáng tạo, độc đáo. (Ảnh: YẾN TRINH)

Theo ông Vũ Xuân Hạnh, đại diện Ban tổ chức, nhận diện thương hiệu không đơn thuần là việc làm mới hình ảnh một nhà hàng hay quán ăn, mà còn là cách kể câu chuyện văn hóa thông qua món ăn, không gian và trải nghiệm của thực khách. Khi được thể hiện bằng ngôn ngữ thiết kế phù hợp, những giá trị truyền thống và nét đặc trưng địa phương có thể trở nên gần gũi hơn với thị hiếu của khách hàng hiện đại.

Ban tổ chức cũng kỳ vọng những sáng kiến từ cuộc thi sẽ góp phần khơi gợi cảm hứng cho các nhà sáng tạo trong việc đưa văn hóa Việt Nam vào các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động kinh doanh; từng bước xây dựng bản sắc nhận diện cho thương hiệu Việt.

Xa hơn, đây còn là hướng tiếp cận nhằm xây dựng dấu ấn văn hóa quốc gia cho các doanh nghiệp và tổ chức văn hóa Việt Nam khi tiếp cận thị trường quốc tế.