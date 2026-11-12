Ninh Bình làm đường nối Vành đai 4 - Vành đai 5, vốn hơn 224 tỷ đồng

Chiều 12/11, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa phê duyệt dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối Vành đai 4 - Vành đai 5, đoạn từ quốc lộ 38 đến đường N2 và một phần đường gom phía Nam quốc lộ 38, thuộc địa bàn các phường Lê Hồ, Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình.

Sẽ có đường nối Vành đai 4 – Vành đai 5, vốn hơn 224 tỷ đồng.

Theo quyết định, dự án có tổng mức đầu tư 224,365 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 167 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách tỉnh, dự kiến bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2028.

Dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp II, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư.

Về quy mô, tuyến chính dài khoảng 1,28km, điểm đầu tại nút giao với quốc lộ 38, điểm cuối kết nối với đường N2, bề rộng nền đường 48m; đồng thời xây dựng một phần đường gom phía Nam quốc lộ 38, dài khoảng 400m, bề rộng nền đường 11,5m.

Ngoài các hạng mục đường giao thông, dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống an toàn giao thông, thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, điện chiếu sáng và các công trình phụ trợ liên quan, bảo đảm khả năng khai thác đồng bộ, an toàn và hiệu quả.

Việc đầu tư xây dựng công trình nhằm từng bước hoàn thiện tuyến giao thông kết nối đường Vành đai 4 với đường Vành đai 5 theo quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội. Qua đó, tăng cường khả năng kết nối cửa ngõ phía Tây Bắc tỉnh Ninh Bình với trục kinh tế phía Nam Hà Nội và khu vực quy hoạch sân bay thứ hai vùng Thủ đô Hà Nội.

UBND tỉnh giao chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định; lựa chọn giải pháp thiết kế, vật liệu và định mức phù hợp, bảo đảm an toàn, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý tiến độ, kiểm soát chi phí, không để vượt tổng mức đầu tư được duyệt và phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn kịp thời, bảo đảm điều kiện triển khai và hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Tiến Anh