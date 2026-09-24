Ninh Bình - Lâm Đồng: Kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện ngành Công thương hai tỉnh đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh thương mại của địa phương sau hợp nhất để các doanh nghiệp, nhà phân phối lựa chọn sản phẩm đưa vào hệ thống phân phối của mình, tìm kiếm, hợp tác đầu tư.

Đại diện Cty TNHH Bảo tồn và phát triển Vũ Gia (tỉnh Ninh Bình) phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đại diện Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đại diện các doanh nghiệp cũng giới thiệu sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP cũng như năng lực cung ứng và mong muốn hợp tác kết nối sản phẩm. Đồng thời hai bên cũng thảo luận, đánh giá, phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất, kết nối thị trường hàng hóa giữa hai tỉnh trong thời gian tới.

Ông Bùi Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Công thương Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, việc tổ chức chương trình diễn ra trong bối cảnh Ninh Bình và Lâm Đồng đang mở ra không gian phát triển mới, đặt ra yêu cầu tăng cường liên kết vùng, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ninh Bình có thế mạnh về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, hệ thống doanh nghiệp, hạ tầng phân phối và du lịch. Tính đến tháng 9/2026, toàn tỉnh Ninh Bình có gần 1.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; 7 sản phẩm 5 sao quốc gia; 153 sản phẩm 4 sao và 824 sản phẩm 3 sao.

Trong khi đó, Lâm Đồng nổi bật với nông nghiệp công nghệ cao, cà phê, trà, rau, hoa, trái cây và các sản phẩm OCOP đặc trưng. Sự bổ trợ giữa nguồn cung sản phẩm chất lượng cao của Lâm Đồng với thị trường tiêu thụ, hệ thống phân phối và logistics của Ninh Bình tạo điều kiện để 2 địa phương phát triển mối liên kết thương mại bền vững.

Để mở rộng liên kết, xúc tiến đầu tư, thương mại, thúc đẩy hoạt động giao thương giữa các doanh nghiệp của hai tỉnh, Sở Công thương Ninh Bình sẽ đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp của hai tỉnh nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.

Đồng chí Cao Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh về công nghiệp chế biến, nông sản và sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Lâm Đồng hiện có 2.228 doanh nghiệp công nghiệp, trong đó doanh nghiệp công nghiệp chế biến chiếm khoảng 65%. Tỉnh có thế mạnh về sản xuất, chế biến cà phê, sầu riêng, rau củ sấy, thanh long, chè xanh, hạt điều, mắc ca và nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị.

Lâm Đồng hiện có nhiều sản phẩm được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, cùng hệ thống sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP.

Đại diện doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình và Lâm Đồng ký kết biên bản hợp tác ghi nhớ cùng nhau hỗ trợ phát triển và tiêu thụ sản phẩm.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết hợp tác kết nối giao thương, mở rộng thị trường giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã hai địa phương.

Các đại biểu tham quan các gian hàng sản phẩm tiêu biểu của hai tỉnh Ninh Bình và Lâm Đồng.

Trong khuôn khổ Hội nghị, lãnh đạo Sở Công thương 2 tỉnh và các đại biểu tham quan các gian trưng bày giới sản phẩm đặc trưng của hai địa phương như công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, dược liệu, thủy hải sản, thịt dê, cơm cháy Cố Đô; các sản phẩm du lịch và cà phê, nước mắm cùng nhiều sản phẩm chế biến của Lâm Đồng…