Ninh Bình kiểm tra phương tiện, tuyên truyền an toàn giao thông cho gần 800 học sinh

Ngày 28/10 thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 27/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an xã Hải Hưng và Ban lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hải Hậu tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đối với gần 800 học sinh đang theo học tại trung tâm.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hải Hậu kiểm tra lán để xe của học sinh (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Hoạt động được triển khai theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh, sinh viên trong tình hình mới.

Theo đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra khu vực để xe của học sinh, tập trung phòng ngừa các vi phạm phổ biến như điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi; sử dụng xe có dung tích xi-lanh vượt quy định đối với độ tuổi; tự ý thay đổi kết cấu, hình dáng phương tiện, độ pô, xoáy nòng.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng kiểm tra các lỗi liên quan đến điều kiện an toàn của phương tiện như thiếu gương chiếu hậu, không lắp biển số hoặc che lấp biển số. Qua kiểm tra, chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

Song song với công tác kiểm tra, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 phối hợp với trung tâm tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Nội dung tuyên truyền tập trung phân tích nguyên nhân, hậu quả nghiêm trọng của các vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh; đồng thời thông tin về mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và những vi phạm khác liên quan đến an ninh, trật tự.

Thông qua hoạt động này, lực lượng chức năng hướng tới nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của học sinh, góp phần ngăn ngừa vi phạm ngay từ cơ sở giáo dục.

Đồng thời, việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng công an được xác định là giải pháp quan trọng nhằm quản lý việc sử dụng phương tiện của học sinh, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.