Ninh Bình: Khu du lịch Tràng An tạm dừng đón khách do mưa lớn, gió mạnh

Ngày 9/11, lãnh đạo khu du lịch sinh thái Tràng An cho biết, do thời tiết mưa lớn gây ảnh hưởng đến việc di chuyển, tham quan của du khách, đơn vị đã tạm dừng hoạt động từ ngày 9/11 cho đến khi có thông báo mới, theo Thông báo số 21/2026/TB-DSTA.

Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) tạm dừng đón khách từ ngày 9/11 nhằm bảo đảm an toàn cho du khách và người chèo đò.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, bà Vương Thị Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Di sản Tràng An cho biết, việc tạm dừng hoạt động nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách và người chèo đò trong điều kiện mưa lớn, gió mạnh khi lưu thông trên sông.

Theo bà Hạnh, khu du lịch sẽ thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, đánh giá điều kiện thực tế để thông báo thời điểm đón khách trở lại.

Trước đó, cuối tháng 8 và trong tháng 9/2026, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Sào Khê dâng cao, khu du lịch sinh thái Tràng An cũng đã nhiều lần phải tạm dừng hoạt động để bảo đảm an toàn.

Tại Ninh Bình, từ rạng sáng 9/11 xuất hiện mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm xuống khoảng 20 độ C. Gió Tây Bắc thổi mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động tham quan, du lịch ngoài trời trên địa bàn.

Tiến Anh