Ninh Bình: Khởi tố vụ án vi phạm kế toán tại doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh có địa chỉ tại xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng.

Khởi tố vụ án vi phạm kế toán tại doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Doanh nghiệp này được xác định hoạt động tại khu vực các mỏ đá núi Mư, núi Hang Trắng, núi Võng Quốc, xã Gia Phong. Công ty do Bùi Văn Dân (SN 1979, trú tại xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng) làm giám đốc.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt liên quan đến hoạt động khai thác, chế biến vật liệu xây dựng. Từ đó, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, làm rõ theo quy định.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, ngày 30/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh trong giai đoạn từ năm 2018 - 2022.

Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dân và Chu Văn Tuyến (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng), là nhân viên Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Tiến Anh