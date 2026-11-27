Ngày 27/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng gồm: Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Trung Giáp, Dương Ngọc Túy, Lê Anh Thơ, Tạ Văn Sơn và Trần Duy Đạt, để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Một số bị can trong vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5 đến tháng 10/2025, Hoàng Văn Dũng cùng Nguyễn Trung Giáp, Dương Ngọc Túy, Lê Anh Thơ và Tạ Văn Sơn đã làm giả 28 bộ hồ sơ với hơn 250 tài liệu, giấy tờ xác nhận của 6 doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp Đồng Văn I, II, III và IV.

Các hồ sơ này được lập cho 28 người dân tại Ninh Bình, Hưng Yên và Hà Nội nhằm hợp thức hóa điều kiện đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu dịch vụ, nhà ở công nhân Khu công nghiệp Đồng Văn IV.

Không dừng lại ở việc làm giả hồ sơ, Hoàng Văn Dũng còn móc nối với Trần Duy Đạt lập hợp đồng nhận đặt cọc mua 3 căn nhà ở xã hội, mỗi căn có diện tích 54m², để lừa 3 người dân giao tổng số tiền 300 triệu đồng. Số tiền này được các đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định vai trò của từng bị can và đang tiếp tục mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc tiếp tục cảnh báo tình trạng lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi, đồng thời đặt ra yêu cầu người dân cần thận trọng trước các lời mời chào “chạy suất”, nhận làm hồ sơ hoặc yêu cầu đặt cọc ngoài quy trình chính thức.