Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng buôn lậu hàng nghìn điện thoại cũ trị giá gần 20 tỷ đồng

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Cửa hàng điện thoại Thanh Tuấn Mobile, địa chỉ tại số 289 Nguyễn Hữu Tiến, tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động nhập lậu điện thoại di động đã qua sử dụng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Khởi tố hai đối tượng buôn lậu hàng nghìn điện thoại cũ trị giá gần 20 tỷ đồng (Ảnh Công an Ninh Bình).

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) và Trần Thị Hồng Vân (sinh năm 1993, trú tại khu tập thể Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội).

Hai đối tượng bị điều tra về hành vi "Buôn lậu", quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây có sự liên kết chặt chẽ, phân công vai trò trong hoạt động nhập hàng và tiêu thụ.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng ứng dụng liên lạc nước ngoài, mượn thông tin, danh tính người nước ngoài để trao đổi, đặt hàng, thanh toán và tổ chức vận chuyển điện thoại cũ từ Trung Quốc về Việt Nam.

Sau khi đưa hàng về nước, số điện thoại di động đã qua sử dụng được tập kết, phân phối và tiêu thụ thông qua cửa hàng Thanh Tuấn Mobile cùng các kênh bán hàng khác.

Đáng chú ý, số hàng hóa có nhiều thương hiệu điện thoại nổi tiếng, song phần lớn không phải là sản phẩm được phép phân phối trên thị trường Việt Nam.

Trong quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ trì, phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra cửa hàng Thanh Tuấn Mobile, thu giữ nhiều điện thoại di động có dấu hiệu vi phạm.

Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức truy xét, thu hồi hàng trăm chiếc điện thoại cũ mà Nguyễn Văn Tuấn đã bán ra thị trường.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tuấn và Trần Thị Hồng Vân khai nhận, từ tháng 1/2025 đến nay, hai đối tượng đã câu kết tổ chức nhập lậu hàng nghìn chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Tổng trị giá hàng hóa giao dịch ước tính gần 20 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tiến Anh