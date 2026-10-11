Ninh Bình: Khởi tố, bắt tạm giam 'Thắng Ật' vì tội gây rối trật tự công cộng

Ngày 11/10, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, theo tài liệu điều tra từ cơ quan công an, vào ngày 28/9/2026, tại khu vực tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (thuộc Quần thể danh thắng Tràng An), Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố Trường Yên, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) đã sử dụng điện thoại di động để quay phim và phát trực tiếp (livestream).

Nguyễn Văn Thắng trong đoạn video livestream gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh cắt từ video

Trong các video này, Thắng đã đưa ra nhiều lời lẽ mang tính chất phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, có hành vi kích động và xúc phạm nghiêm trọng danh dự của công dân. Ngay sau khi được phát sóng, các đoạn video và hình ảnh trên đã tiếp tục bị phát tán, chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút lượng lớn lượt tương tác, bình luận từ cộng đồng mạng.

Hành vi lệch chuẩn này không chỉ gây bức xúc trong dư luận xã hội mà còn tác động tiêu cực đến không gian mạng, đồng thời làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và hình ảnh du lịch văn minh của địa phương.

Nguyễn Văn Thắng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình xác minh, ngày 10/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm minh đối tượng trước pháp luật theo đúng quy định.