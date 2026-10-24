Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Khói đen bốc cao hàng chục mét

Sáng 24/10, theo ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, tại đường Chánh N5A, khu vực cạnh cây xăng dầu Thiên Nam, thuộc tổ dân phố Mỹ Thành, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình xảy ra cháy tại một điểm tập kết rác tự phát ven đường.

Từ khu vực xảy ra cháy, những cột khói đen dày đặc liên tục bốc cao hàng chục mét, lan rộng trên bầu trời. Đứng từ khoảng cách khá xa, người dân vẫn có thể dễ dàng quan sát thấy cột khói lớn bao trùm một phần khu vực.

Tại hiện trường, nhiều loại rác thải nằm ngổn ngang trên nền đất. Lửa cháy thành từng đám ở phía dưới, khói đen cuồn cuộn bốc lên, có thời điểm lan rộng ra xung quanh. Đến khoảng 9h20 - 9h30 cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt, khói tiếp tục bốc lên với mật độ dày.

Khói đen bốc lên cuồn cuộn bay khắp nơi - (ảnh Nhật Tân).

Đáng chú ý, khu vực xảy ra cháy có cột điện và đường dây điện cao thế chạy qua. Việc lửa và khói đen bốc lên tại khu vực này khiến tình hình càng đáng lo ngại, đặt ra yêu cầu cần sớm kiểm tra, đánh giá nguy cơ mất an toàn và có biện pháp xử lý kịp thời.

Theo ghi nhận, điểm tập kết rác nằm ven đường, gần khu vực có cây xanh, cách đó không xa là các công trình dân sinh. Nếu đám cháy tiếp tục kéo dài hoặc lan rộng, khói bụi có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt, việc đi lại của người dân trong khu vực. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng thực tế cần được cơ quan chức năng kiểm tra, xác định.

Trao đổi với phóng viên, người dân khu vực cho biết tại điểm này thường xuyên xảy ra tình trạng đổ trộm rác thải. Rác được tập kết trong thời gian dài, sau đó xuất hiện hiện tượng đốt rác tại đây.

Tuyến đường hằng ngày có nhiều phương tiện đi lại, xung quanh là khu dân cư - (ảnh Nhật Tân).

Tình trạng trên không chỉ gây mất mỹ quan môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, phát sinh khói bụi và ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh. Đặc biệt, khi rác thải bị đốt ngoài trời, thành phần rác chưa được xác định có thể khiến việc đánh giá mức độ ô nhiễm và nguy cơ đối với sức khỏe gặp khó khăn.

Việc để rác thải tồn đọng tại một điểm tập kết tự phát cũng đặt ra vấn đề về công tác quản lý, thu gom và xử lý rác tại địa phương. Nếu không được kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời, tình trạng đổ trộm rác và tự ý đốt rác có thể tiếp tục tái diễn, gây ra những hệ lụy đối với môi trường và an toàn khu dân cư.

Chính quyền vào cuộc xử lý

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, đến khoảng 9h20 ngày 24/10, khói đen vẫn bốc lên ngùn ngụt. Trong bối cảnh đám cháy nằm gần hệ thống đường dây điện cao thế, việc sớm kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân và ngăn chặn nguy cơ cháy lan là vấn đề cần được quan tâm.

Khói đen cuồn cuộn từ điểm tập kết rác tự phát ven đường Chánh N5A, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình, gây lo ngại về nguy cơ mất an toàn - (ảnh Nhật Tân).

Sáng 24/10, ngay sau khi ghi nhận sự việc tại hiện trường, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã thông tin đến ông Lê Quang Huy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Lộc, về tình trạng cháy tại điểm tập kết rác tự phát, khói đen bốc cao hàng chục mét, đặc biệt là vị trí đám cháy gần hệ thống đường dây điện cao thế.

Tiếp nhận thông tin từ phóng viên, ông Lê Quang Huy cho biết sẽ chỉ đạo nắm bắt tình hình và xử lý.

Đến 10h10 cùng ngày, ông Huy tiếp tục thông tin về hướng xử lý của địa phương: "Chúng tôi cảm ơn đã phản ánh kịp thời và xuống trực tiếp tại hiện trường. Phường đã chỉ đạo đơn vị quản lý diện tích đất này sẽ phải giải tỏa cây cối, không được làm điểm tập kết nữa. Đây là điểm giáp ranh, khu đất trở thành điểm vứt rác gây bức xúc cho nhân dân".

Cột khói đen dày đặc bao trùm một góc khu vực có nhiều cây xanh, gần đường giao thông và hệ thống đường dây điện - (ảnh Nhật Tân).

Việc phóng viên kịp thời phản ánh sự việc và chính quyền địa phương tiếp nhận thông tin, chỉ đạo xử lý ngay trong buổi sáng cho thấy sự cần thiết của việc phát hiện, phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tế đời sống. Đặc biệt, với một điểm tập kết rác tự phát xảy ra cháy, khói đen bốc cao và nằm gần đường dây điện cao thế, việc chủ động kiểm tra, xử lý không chỉ góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường mà còn nhằm hạn chế những nguy cơ mất an toàn đối với khu vực xung quanh.

Từ chỉ đạo của lãnh đạo phường Mỹ Lộc, người dân kỳ vọng điểm tập kết rác tự phát này sẽ sớm được xử lý triệt để, không tiếp tục trở thành nơi đổ rác tùy tiện, gây bức xúc trong cộng đồng. Cùng với đó, việc kiểm soát, ngăn chặn tình trạng đổ trộm và đốt rác cần được thực hiện thường xuyên để bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn cho người dân và mỹ quan đô thị.

Video khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác ở Mỹ Lộc, Ninh Bình: