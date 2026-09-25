Ninh Bình: Khen thưởng nam sinh lớp 11 dũng cảm cứu hai em nhỏ rơi xuống sông

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình Nguyễn Tiến Dũng khẳng định, ngành giáo dục không chỉ có nhiệm vụ truyền thụ tri thức mà còn có trách nhiệm bồi dưỡng nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn, giúp học sinh biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Việc làm của em Hùng cho thấy lòng nhân ái không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn được chứng minh bằng hành động khi người khác cần đến sự giúp đỡ của mình. Hành động đó không chỉ cứu sống hai em nhỏ mà còn khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm tin vào những điều tốt đẹp, lòng nhân ái và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Từ câu chuyện đẹp này, ông Nguyễn Tiến Dũng đề nghị, các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh tiếp tục quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt trong học sinh. Đồng thời, các cơ sở giáo dục tăng cường giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng nhận diện nguy hiểm và cứu hộ an toàn, để các em biết bảo vệ bản thân và giúp đỡ người khác đúng cách.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tiến Dũng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng em Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh Lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.

Tại chương trình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình Nguyễn Tiến Dũng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho em Nguyễn Mạnh Hùng (học sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu) đã có hành động dũng cảm, nhanh trí cứu hai em nhỏ bị đuối nước trên sông ở xã Hải Xuân.

Trước đó, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 24-9, trên đường đi học về, em Nguyễn Mạnh Hùng phát hiện hai em nhỏ đang chới với dưới dòng nước sâu. Không do dự, Hùng để lại xe đạp và ba lô trên đường, lao xuống nước và lần lượt đưa hai em lên bờ an toàn. Hai em nhỏ được Nguyễn Mạnh Hùng cứu là Lê Quang Thái, học sinh Lớp 6B2, Trường Trung học cơ sở A Hải Xuân và Lê Anh Thơ, học sinh Lớp 1C2, Trường Tiểu học A Hải Xuân (là hai anh em ruột). Trước đó, trên đường đi học về xe đạp của hai em đối đầu với xe tải, sau đó xe đạp mất lái lao xuống sông khiến hai em cùng phương tiện rơi xuống nước.

Ngày 24-9, UBND xã Hải Xuân đã có Quyết định số 1421/QĐ-UBND tặng Giấy khen đột xuất cho em Nguyễn Mạnh Hùng (học sinh Lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu) đã có hành động dũng cảm cứu hai học sinh bị ngã xuống sông trên đường đi học về.