Ninh Bình: Khen thưởng nam sinh dũng cảm cứu hai em nhỏ đuối nước

Tại chương trình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tiến Dũng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho em Nguyễn Mạnh Hùng, ghi nhận hành động dũng cảm, nhanh trí cứu hai em nhỏ bị đuối nước.

Tuyên dương, khen thưởng em Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu vì đã có hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ bị đuối nước trên sông. (Ảnh: BNB).

Trước đó, khoảng 11h15 ngày 24/9, trên đường đi học về, Hùng phát hiện hai em nhỏ đang chới với dưới dòng nước sâu. Không do dự, em để lại xe đạp và ba lô trên đường, nhanh chóng lao xuống nước và lần lượt đưa hai em lên bờ an toàn.

Hai em nhỏ được Hùng cứu là Lê Quang Thái, học sinh lớp 6B2, Trường THCS A Hải Xuân và Lê Anh Thơ, học sinh lớp 1C2, Trường Tiểu học A Hải Xuân, là hai anh em ruột.

Theo thông tin từ địa phương, trước đó, hai em đi xe đạp trên đường về nhà thì xảy ra va chạm với xe tải. Sau sự cố, xe đạp mất lái lao xuống sông, khiến cả hai em cùng phương tiện rơi xuống nước.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, hành động của Hùng được chính quyền địa phương ghi nhận. Ngày 24/9, UBND xã Hải Xuân ban hành Quyết định số 1421/QĐ-UBND, tặng Giấy khen đột xuất cho em Nguyễn Mạnh Hùng vì đã có hành động dũng cảm cứu hai học sinh bị ngã xuống sông trên đường đi học về.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình cho biết, ngành Giáo dục không chỉ có nhiệm vụ truyền thụ tri thức mà còn chú trọng bồi dưỡng nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn, giúp học sinh biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, hành động của em Hùng là minh chứng cho lòng nhân ái được thể hiện bằng hành động thiết thực khi người khác cần giúp đỡ. Việc làm của em không chỉ góp phần cứu sống hai em nhỏ mà còn lan tỏa tinh thần tương trợ, trách nhiệm và những giá trị tốt đẹp trong học sinh, thế hệ trẻ.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cũng biểu dương tinh thần dũng cảm của Nguyễn Mạnh Hùng, đồng thời mong muốn hành động đẹp này tiếp tục được lan tỏa, góp phần giáo dục học sinh về lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác trong cuộc sống.

Tiến Anh