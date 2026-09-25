Ninh Bình khen thưởng nam sinh dũng cảm cứu hai em nhỏ

Em Nguyễn Mạnh Hùng cùng các đại biểu tại chương trình.

Chiều 25/9, Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình tuyên dương, khen thưởng học sinh có hành động dũng cảm cứu người.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tặng hoa chúc mừng em Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho em Nguyễn Mạnh Hùng.

Trước đó, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 24/9, trên đường đi học về, Hùng phát hiện hai em nhỏ không may ngã xuống sông, đang chới với giữa dòng nước sâu.

Trước tình huống nguy cấp, Hùng nhanh chóng dừng xe, để lại ba lô trên đường, xuống nước ứng cứu và lần lượt đưa cả hai em nhỏ vào bờ an toàn.

Hai em được cứu là học sinh Trường THCS A Hải Xuân và Trường Tiểu học A Hải Xuân. Hành động kịp thời của Hùng đã giúp hai em thoát khỏi nguy hiểm.

Em Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ tại chương trình tuyên dương, khen thưởng.

Chia sẻ tại buổi tuyên dương, Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, khi thấy hai em nhỏ gặp nạn, em đã lo cho sự an toàn của các em và không ngần ngại xuống sông cứu người.

Khi cả hai em nhỏ được đưa vào bờ an toàn, Hùng cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng. Nam sinh cho biết rất vinh dự khi được lãnh đạo tỉnh, ngành Giáo dục, nhà trường và các thầy cô quan tâm, động viên.

Hùng cũng mong các bạn học sinh luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời tích cực học tập kỹ năng phòng, chống đuối nước và cứu hộ an toàn.

Ngày 24/9, Chủ tịch UBND xã Hải Xuân đã tặng Giấy khen đột xuất cho Nguyễn Mạnh Hùng.

Một ngày sau, nam sinh được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen, ghi nhận hành động dũng cảm cứu người.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình, biểu dương lòng dũng cảm, sự nhanh trí và tinh thần trách nhiệm của Nguyễn Mạnh Hùng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình phát biểu tại chương trình.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình, hành động của Hùng không chỉ cứu sống hai em nhỏ mà còn là minh chứng sinh động cho những giá trị tốt đẹp mà ngành Giáo dục luôn hướng tới.

“Ngành Giáo dục không chỉ có nhiệm vụ truyền thụ tri thức mà còn có trách nhiệm bồi dưỡng nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn, giúp học sinh biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm với cộng đồng”, ông Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh.

Từ câu chuyện của Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình mong mỗi thầy cô giáo tiếp tục quan tâm, giáo dục học sinh bằng những tấm gương người tốt, việc tốt; đồng thời các nhà trường tiếp tục chú trọng giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng nhận diện nguy hiểm và cứu hộ an toàn.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cũng chúc em Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục học tập tốt, rèn luyện tốt, giữ vững tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái, trở thành tấm gương đẹp để lan tỏa những việc làm ý nghĩa trong học sinh.