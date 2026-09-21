Ninh Bình khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng, gây lũ lớn trên một số sông, ngập sâu tại khu vực bối, bãi, ven sông, vùng thấp trũng và đô thị. Nhiều nơi xảy ra ngập lụt, sạt lở, giao thông bị chia cắt, một số khu dân cư bị cô lập, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình hình thiên tai còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Nguy cơ ngập lụt tại các khu vực thấp trũng, ven sông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tiếp tục được cảnh báo.

Mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây ngập úng cục bộ nhiều tuyến đường đô thị tại Ninh Bình. Ảnh tư liệu minh họa: Hoàng Tuấn/ Báo Ninh Bình.

Ngày 21/9, thực hiện Công điện số 66/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo đó, UBND các xã, phường phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất; chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Các địa phương, nhất là khu vực đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ cập nhật thường xuyên diễn biến lũ trên các sông; tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều; kiểm tra an toàn hồ đập, công trình phòng chống thiên tai và các công trình đang thi công.

Tỉnh yêu cầu sẵn sàng huy động nhân lực, vật tư, phương tiện để xử lý các tình huống phát sinh; kịp thời hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại. Sau khi nước rút, các lực lượng tại chỗ phải hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, vệ sinh môi trường, khôi phục giao thông, hạ tầng thiết yếu và sản xuất.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tăng cường lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ngành Y tế triển khai các biện pháp bảo đảm chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh tại vùng ngập; ngành Giáo dục và Đào tạo bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên.

Các đơn vị thủy lợi được yêu cầu vận hành linh hoạt trạm bơm, hồ thủy lợi, chủ động tiêu úng, giảm lũ cho hạ du, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp.

UBND các xã, phường phải hoàn thành tổng hợp, đánh giá thiệt hại do mưa lũ trước ngày 25/9, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ; kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng và người dân, đồng thời hướng dẫn các địa phương khôi phục sản xuất sau mưa lớn và lũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh tăng cường lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngành Y tế bảo đảm khám, chữa bệnh và các dịch vụ y tế thiết yếu tại vùng ngập lũ; tăng cường vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong và sau lũ. Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, hạn chế thiệt hại đối với cơ sở vật chất, thiết bị và đồ dùng dạy học tại các khu vực ngập sâu.

Ngành Xây dựng có trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông, khẩn trương khắc phục các tuyến đường bị sạt lở, nhất là những tuyến giao thông chính

Các công ty khai thác công trình thủy lợi chủ động, linh hoạt vận hành tối đa các trạm bơm theo quy trình được phê duyệt; khẩn trương khắc phục sự cố, bảo đảm các trạm bơm, âu, cống tiêu hoạt động liên tục, hiệu quả, hạn chế tình trạng lúa và hoa màu bị ngập sâu kéo dài.

Các hồ thủy lợi phải được vận hành khoa học, an toàn, góp phần giảm lũ cho hạ du; đồng thời chủ động tích nước cuối mùa lũ phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị tổ chức thường trực, trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo tình hình về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, cập nhật, báo cáo cấp có thẩm quyền.