Ngày 20/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Ninh Bình thông tin kết quả kỳ họp thứ 8, diễn ra chiều 19/11 dưới sự chủ trì của ông Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Kỳ họp thứ 8 của UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình. (Ảnh: Hồng Giang)

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ, đảng viên có vi phạm trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, có 4 đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Ninh Bình, gồm: Lưu Lan Anh, đảng viên Chi bộ Văn phòng Công ty, nguyên Kế toán trưởng Công ty Điện lực Hà Nam; Trần Bá Hiệp, đảng viên Chi bộ Phòng Kế hoạch Vật tư, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Điện lực Hà Nam; Trương Văn Liêm, đảng viên Chi bộ Phòng Kế hoạch Vật tư, nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Điện lực Hà Nam; và Kim Văn Tuyên, đảng viên Chi bộ Ban Quản lý dự án Điện lực Ninh Bình, nguyên Trưởng Ban Quản lý dự án Công ty Điện lực Hà Nam.

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy, 4 đảng viên trên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các cá nhân này còn vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với cả 4 người.

Cũng liên quan đến Đảng bộ Công ty Điện lực Ninh Bình, UBKT Tỉnh ủy thống nhất báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với một đảng viên vi phạm khác.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình cũng xem xét vi phạm của ông Nguyễn Lương Ba, nguyên Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình.

Theo cơ quan kiểm tra, trong thời gian giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định, ông Ba có vi phạm, khuyết điểm trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Căn cứ tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Lương Ba bằng hình thức khiển trách.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy xem xét kết quả xác minh tài sản, thu nhập của 38 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đang công tác tại 15 địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kết quả cho thấy các cán bộ cơ bản thực hiện việc kê khai theo quy định, song vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu những người liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục và thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ, đúng quy định.

Cũng trong chương trình làm việc, UBKT Tỉnh ủy xem xét kết quả giám sát đối với 13 Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường về thực hiện quy chế làm việc và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Qua giám sát, các đơn vị cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ, tuy nhiên vẫn tồn tại một số hạn chế, thiếu sót. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.