Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Tuần Văn hoá Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 ở Ninh Bình

Đến dự có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn, cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, các xã, phường, nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên cùng đông đảo nhân dân và hàng nghìn du khách tham dự.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: Ninh Bình là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng gắn với những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc, từ Nhà nước Đại Cồ Việt, Cố đô Hoa Lư đến hành cung nhà Lý, vùng đất phát tích vương triều Trần.

Hiện nay, tỉnh Ninh Bình có trên 5.000 di tích đã được kiểm kê, 1.125 di tích đã được xếp hạng cùng với hệ thống di sản văn hoá phi vật thể đồ sộ, đây là kho tàng vô cùng quý giá để Ninh Bình ngày càng phát triển mạnh mẽ về văn hoá, du lịch bền vững trong tương lai.

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu khai mạc Tuần Văn hoá Đại đoàn kết dân tộc năm 2026

Ông Trần Song Tùng khẳng định: Việc tổ chức Tuần Văn hoá Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 có ý nghĩa thiết thực, góp phần tôn vinh, lan toả các giá trị văn hoá tốt đẹp, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Đây cũng là dịp để các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo giao lưu, gặp gỡ, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, đồng thời phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hoá, củng cố sự đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công văn Văn hoá Sun Urban Ctity (phường Hà Nam) là tâm điểm của chuỗi hoạt động chào mừng Tuần Văn hoá ở tỉnh Ninh Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tin tưởng rằng: Tuần Văn hoá Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 sẽ thực sự trở thành ngày hội của tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hoá đặc sắc của vùng đất Cố đô, lan toả những nghĩa cử cao đẹp và tinh thần nhân ái trong đời sống xã hội.

Sau lời tuyên bố khai mạc là Chương trình nghệ thuật đặc biệt mãn nhãn mà Ban Tổ chức mang đến cho nhân dân và du khách, cuối cùng là màn pháo hoa rực sáng Công viên Văn hoá Sun Urban City chào mừng Tuần Văn hoá Đại đoàn kết dân tộc năm 2026.