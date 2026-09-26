Ninh Bình: Khai mạc Lễ hội đền Trần Thương 2026

Chủ tịch UBND xã Trần Thương, ông Lê Đức Nhượng phát biểu tại Lễ khai mạc

Đến dự Lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng lãnh đạo các xã, phường, đông đảo bà con nhân dân và hàng nghìn du khách thập phương.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Lê Đức Nhượng, Chủ tịch UBND xã Trần Thương, Trưởng ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương khẳng định: Đền Trần Thương có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và tâm linh. Không gian di tích gắn liền với những chiến công quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Ông Thạch Ngọc Anh, Bí thư Đảng uỷ xã Trần Thương khởi trống khai mạc Lễ hội đền Trần Thương 2026

Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống được người dân Trần Thương gìn giữ, bảo tồn và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Lễ hội truyền thống đền Trần Thương tháng 8 âm lịch hàng năm đã trở thành một hoạt động văn hóa, tín ngưỡng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau, ông Lê Đức Nhượng nhấn mạnh.

Lễ hội đền Trần Thương 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức

Chủ tịch UBND xã Trần Thương tin tưởng rằng, dưới sự quan tâm của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, các nhà hảo tâm và sự ủng hộ của nhân dân, Lễ hội truyền thống đền Trần Thương sẽ ngày càng được tổ chức trang trọng, văn minh hơn, giàu bản sắc hơn, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cũng như sự phát triển văn hóa, du lịch của tỉnh Ninh Bình.

Lễ hội đền Trần Thương 2026 và Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương (xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình) diễn ra từ ngày 25.9 - 2.10.

Điểm nhấn của Lễ hội đền Trần Thương 2026 là Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn vào sáng ngày 30.9 (tức ngày 20.8 âm lịch)

Bên cạnh các nghi lễ văn hóa truyền thống, Lễ hội đền Trần Thương 2026 còn bao gồm nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức xuyên suốt lễ hội, kèm theo đó là các hoạt động văn hóa, giáo dục và thể thao.

Điểm nhấn của Lễ hội đền Trần Thương 2026 là Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn vào sáng ngày 30.9 (tức ngày 20.8 âm lịch). Tại đây, các nghi lễ tâm linh được thực hiện tại đền, sau đó là nghi lễ rước kiệu Thánh, dâng hương, Lễ tưởng niệm và một số nghi lễ tại Hậu cung.