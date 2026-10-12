Ninh Bình: Huy động vốn tăng 7,7%, dư nợ tín dụng tăng 10% trong 9 tháng

Tính đến hết tháng 9/2026, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 364.977 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cuối năm 2025. Trong cơ cấu huy động vốn, nguồn vốn ngắn hạn chiếm 89,7%, tăng 8,4%; nguồn vốn trung và dài hạn tăng 2,2%.

Hướng dẫn khách hàng gửi tiền tiết kiệm “Chung tay vì người nghèo” tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Kim Sơn. Ảnh: Đoàn Đạt.

Cùng với đà tăng trưởng huy động vốn, tổng dư nợ tín dụng đạt 450.485 tỷ đồng, tăng 10% so với cuối năm 2025. Nguồn vốn tín dụng được cung ứng, phục vụ nhu cầu phát triển các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay trung và dài hạn tăng 16%, cho thấy tín dụng tiếp tục được mở rộng đối với các nhu cầu vốn có thời hạn dài, góp phần tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển và nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh.

Kết quả trên cho thấy hoạt động ngân hàng tại Ninh Bình tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, góp phần lưu thông dòng vốn trong nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn lực tài chính, qua đó tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026.