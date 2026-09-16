Ninh Bình: Huy động 130 người và máy xúc cùng 5.000 bao tải cát vá đê tả sông Đáy

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Phạm Đại Vương, Chủ tịch UBND phường Kim Bảng cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng, mực nước sông Đáy lên cao. Lúc 10h ngày 16/9, mực nước tại trạm Phủ Lý đạt 3,81m, cao hơn báo động 2 là 0,31m.

Huy động 130 người, máy xúc và 5.000 bao tải khẩn trương xử lý sạt trượt mái thượng lưu đê tả sông Đáy, hoàn thành trong ngày (Ảnh BNB).

Nước lũ dâng cao kết hợp mưa kéo dài đã gây sạt trượt mái thượng lưu đê tả sông Đáy, thuộc địa bàn phường Kim Bảng.

Theo Hạt Quản lý đê Kim Bảng, sự cố được phát hiện lúc 8h cùng ngày. Qua kiểm tra ban đầu, cung sạt có chiều dài khoảng 18m; cao trình đỉnh cung +8,15m, chiều rộng vết sạt khoảng 0,5 - 1m. Cao trình chân cung sạt từ +8,05 đến +6,48m; cung sạt thẳng đứng, độ sâu từ 0,5 - 1,7m và mép cung sạt nằm sát mặt đê.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND phường Kim Bảng phối hợp với Hạt Quản lý đê Kim Bảng kiểm tra, xác định phạm vi, mức độ ảnh hưởng và triển khai phương án xử lý theo phương châm "4 tại chỗ".

UBND phường Kim Bảng phấn đấu hoàn thành việc xử lý sự cố trong khoảng 17h ngày 16/9, góp phần bảo đảm an toàn cho tuyến đê tả sông Đáy và khu vực dân cư phía trong đê (BNB).

Địa phương đã huy động 130 người gồm lực lượng công an, quân sự, an ninh trật tự, dân quân tự vệ và người dân; chuẩn bị 5.000 bao tải, 500 cọc tre, 50m³ cát cùng máy xúc, ô tô vận chuyển và các phương tiện cần thiết.

Các lực lượng tổ chức đóng cọc tre dưới mái đê, kết hợp bổ sung bao cát để gia cố, hạn chế điểm sạt tiếp tục phát triển. Đồng thời, lực lượng chức năng duy trì theo dõi diễn biến mực nước và tình trạng mái đê, sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư để xử lý kịp thời nếu phát sinh tình huống bất thường.

Tiến Anh