Ninh Bình: Hơn 5.000 vận động viên tham gia giải chạy lan tỏa thông điệp sống xanh

Giải do UBND tỉnh phối hợp Công ty TNHH YIC Hà Nam tổ chức, với ba cự ly gồm 10km, 5km và Family Run 3km.

Hơn 5.000 vận động viên tham gia giải chạy vì môi trường.

Các cự ly được thiết kế phù hợp với nhiều lứa tuổi, từ người yêu thích chạy bộ đến trẻ em và các gia đình, góp phần tạo sân chơi thể thao cộng đồng, tăng cường sự gắn kết và xây dựng lối sống năng động.

Đường chạy xuất phát từ sân vận động Phủ Lý, đi qua nhiều tuyến phố trung tâm như Bùi Văn Dị, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Phúc Lai, Lương Văn Đài, Tô Hiệu, Điện Biên Phủ, Xuân Diệu, Lý Tự Trọng, Lê Lợi, Biên Hòa, Lê Công Thanh, Trường Chinh cùng khu vực cầu Liêm Chính và cầu Châu Giang.

Các cung đường được đo đạc, cập nhật theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, bảo đảm tính chính xác về cự ly.

Giải áp dụng hệ thống chíp time hiện đại để ghi nhận thành tích chính xác, công bằng cho từng vận động viên. Người tham gia được nhận bộ Race Kit gồm áo thi đấu, số BIB, túi Eco Bag, giấy chứng nhận điện tử cùng các phần quà từ nhà tài trợ.

Giải góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, xây dựng lối sống khỏe mạnh, năng động và có trách nhiệm với môi trường.

Điểm nhấn của sự kiện là huy chương hoàn thành được làm từ nhựa tái chế, thể hiện thông điệp đưa tinh thần sống xanh vào hoạt động thể thao cộng đồng.

Ban Tổ chức cũng triển khai các hoạt động đổi rác thải nhựa lấy quà, Lucky Draw và cuộc thi trang phục ấn tượng, khuyến khích người dân phân loại, tái chế và giảm thiểu rác thải.

YIC Phủ Lý Green Race là giải chạy thường niên, miễn phí dành cho cộng đồng và năm nay là mùa giải thứ tư.

Sự kiện từng bước trở thành hoạt động thể thao được đông đảo người dân mong đợi, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, xây dựng lối sống khỏe mạnh, năng động và có trách nhiệm với môi trường.

Tiến Anh