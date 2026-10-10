Ninh Bình: Hơn 4.000 người tham dự phong trào mỗi người dân tập luyện ít nhất một môn thể thao

Đội biểu diễn lân sư rồng tại Lễ phát động

Chương trình Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai nhằm khuyến khích người dân hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khoẻ và chất lượng cuộc sống.

Tại Ninh Bình, Lễ phát động được tổ chức tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (phường Hoa Lư) kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Thủ đô Hà Nội.

Các em học sinh biểu diễn võ thuật

Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” tại Ninh Bình đã thu hút trên 4.000 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, người lao động và nhân dân.

Ngay sau Lễ phát động, tại Ninh Bình đã diễn ra các hoạt động hưởng ứng như: biểu diễn lân sư rồng, biểu diễn võ thuật, kéo co, bóng chuyền hơi, chạy… tạo không khí sôi nổi, khuyến khích người dân tích cực tham gia các môn thể dục, thể thao.

Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” tại Ninh Bình đã thu hút trên 4.000 người tham dự

Lễ phát động hướng tới việc mỗi người chủ động lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với sức khoẻ, thể trạng, độ tuổi, điều kiện sinh hoạt, sở trường để duy trì tập luyện thường xuyên để trở thành thói quen trong mỗi gia đình, cộng đồng, thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao phát triển rộng khắp, thiết thực và bền vững.