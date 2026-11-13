Ninh Bình: Hơn 2,86 triệu người được khám sức khỏe miễn phí

Trao đổi với PV Báo Xây dựng ngày 13/11, bà Phạm Thị Phương Hạnh, Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình cho biết, để hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân trước ngày 15/12/2026, ngành Y tế đang phối hợp với UBND các xã, phường xây dựng lịch khám theo tuần, bố trí nhân lực và phương án tổ chức phù hợp.

Hơn 2,86 triệu người được khám sức khỏe miễn phí.

Cùng với sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về lợi ích, thời gian, địa điểm khám, giúp người dân chủ động tham gia.

Ngành Y tế cũng tiếp tục rà soát, đối chiếu số liệu, tăng cường nhân lực, tổ chức khám lưu động, khám ngoài giờ nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Để bảo đảm không bỏ sót đối tượng, cán bộ, nhân viên y tế tại các trạm y tế xã, phường đã trực tiếp đến các hộ gia đình có người cao tuổi, người khuyết tật, người gặp khó khăn trong việc đi lại để tổ chức khám tại nhà.

Theo thống kê, nhóm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã khám cho 407.721/531.706 người, đạt 76,7%. Khối giáo dục có 944.891/944.949 trẻ em, học sinh được kiểm tra sức khỏe đầu năm học, đạt 99,9%.

Đối với nhóm 2 và nhóm 3, toàn tỉnh đã khám cho 1.509.152/2.391.270 người, đạt 63,1%. Đáng chú ý, 95/129 xã, phường đã hoàn thành khám cho đối tượng nhóm 2.

Tuy nhiên, tỷ lệ người dân thuộc nhóm 3 được khám sức khỏe mới đạt gần 50%; toàn tỉnh mới có 20/129 xã, phường hoàn thành khám cho cả nhóm 2 và nhóm 3. Đây là nhiệm vụ cần tiếp tục được đẩy nhanh trong thời gian tới để bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Song song với công tác khám sức khỏe trực tiếp, việc tạo lập Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID cũng được đẩy mạnh.

Đến ngày 31/10, đã có 891.686/1.616.947 người được tích hợp dữ liệu khám sức khỏe, liên thông lên Cổng dữ liệu sức khỏe Bộ Y tế. 100% cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế đã có tài khoản phục vụ kết nối, cập nhật dữ liệu.

Theo bà Phạm Thị Phương Hạnh, hệ thống HIS cũng đang từng bước được nâng cấp, kết nối với dữ liệu dân cư và các nguồn dữ liệu quản lý sức khỏe, góp phần nâng cao hiệu quả theo dõi, chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Với sự phối hợp đồng bộ của ngành Y tế, chính quyền địa phương và người dân, chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí tại Ninh Bình được kỳ vọng hoàn thành đúng tiến độ, từng bước hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.

Tiến Anh