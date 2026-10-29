Ninh Bình: Hơn 2,67 triệu người được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí

Thông tin được bác sĩ chuyên khoa I Y học cổ truyền Trương Thanh Phòng, Phó Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình, cho biết tại Hội nghị giao ban công tác báo chí, tuyên truyền tháng 10, định hướng nhiệm vụ tháng 11/2026, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức ngày 29/10.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Y tế Ninh Bình, toàn tỉnh hiện có 4.412.265 người thuộc diện rà soát, trong đó đã có 2.677.020 người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện giữa các nhóm đối tượng còn chênh lệch đáng kể.

Cụ thể, nhóm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã khám cho 383.628/531.706 người, đạt 72,2%. Đối với trẻ em, học sinh, số liệu kiểm tra sức khỏe đầu năm học đạt 946.755/947.802 trường hợp, tương đương 99,8%.

Trong khi đó, nhóm người cao tuổi, gia đình chính sách, người mắc bệnh mạn tính, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn mới khám cho 1.346.637/2.869.150 người, đạt 46,93%. Đây là nhóm đối tượng cần tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ để nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.

Trả lời các câu hỏi của cơ quan báo chí tại hội nghị, ông Trương Thanh Phòng nhấn mạnh, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc không đồng nghĩa với việc sàng lọc tất cả các bệnh. Khám sức khỏe định kỳ được thực hiện ở nhiều chuyên khoa, giúp phát hiện những vấn đề sức khỏe cần quan tâm; trong khi sàng lọc có quy trình và quy định riêng.

Bác sĩ chuyên khoa I Y học cổ truyền Trương Thanh Phòng, Phó Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình, phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, người trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa khó tham gia khám tại nơi cư trú; một số người đã khám, điều trị hoặc theo dõi sức khỏe định kỳ tại cơ sở y tế khác. Tình trạng biến động dân cư, thay đổi nơi ở cũng gây khó khăn cho công tác rà soát, thống kê và xác định số người cần khám.

Về điều kiện triển khai, toàn tỉnh hiện có 74 cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe theo quy định, gồm 34 bệnh viện và 40 phòng khám đa khoa. Cả 129 trạm y tế xã, phường đều có năng lực thực hiện một số hoạt động khám sức khỏe, kiểm tra sức khỏe và sàng lọc bệnh tại cộng đồng theo phạm vi chuyên môn.

Tuy nhiên, số lượng người cần khám lớn trong khi thời gian triển khai hạn chế đang tạo áp lực lên hệ thống y tế. Nhân lực tại một số trạm y tế còn thiếu, thiết bị cận lâm sàng ở một số nơi còn hạn chế, làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng chuyên môn. Công tác cập nhật dữ liệu trên hệ thống quản lý chung của Bộ Y tế cũng gặp khó khăn do cổng dữ liệu sức khỏe đang trong quá trình hoàn thiện, nâng cấp, khiến số liệu có thời điểm chưa phản ánh đầy đủ kết quả thực tế.

Để tăng khả năng tiếp cận dịch vụ, các cơ sở y tế tổ chức khám linh hoạt tại bệnh viện, trạm y tế xã, phường và các điểm khám lưu động; đồng thời triển khai sàng lọc theo từng nhóm bệnh phù hợp với năng lực chuyên môn. Tuyến y tế cơ sở chú trọng phát hiện tăng huyết áp, đái tháo đường; một số bệnh viện chuyên khoa phối hợp khám sàng lọc cho người cao tuổi, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Thời gian tới, ngành y tế Ninh Bình tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các sở, ngành và cơ sở khám, chữa bệnh để đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên hỗ trợ những địa bàn có tỷ lệ người dân được khám còn thấp. Ngành sẽ điều phối nhân lực, cử cán bộ chuyên môn tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sàng lọc, sử dụng thiết bị và tháo gỡ khó khăn cho các trạm y tế xã, phường.

Sở Y tế cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí, đẩy mạnh chuẩn hóa và liên thông dữ liệu sức khỏe theo phương châm khám đến đâu, hoàn thiện dữ liệu đến đó.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngành y tế phối hợp với các sở, ngành, địa phương đôn đốc hoàn thành khám sức khỏe định kỳ trước ngày 30/11/2026.

Mục tiêu đặt ra là đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, từng bước hoàn thiện dữ liệu sức khỏe điện tử và nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh.